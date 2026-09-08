Polisi Dalami Kasus Keributan di Perempatan UPN Veteran
jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang pengguna jalan menjadi korban penganiayaan di Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman.
Korban berinisial TAS (39) dipukul oleh pengendara lain.
Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan saat itu korban terjebak kemacetan di perempatan UPN Veteran Yogyakarta.
Kemudian, dia mencoba melihat situasi di depan, ternyata ada dua pengendara sepeda motor menghentikan sebuah mobil.
Korban lalu menanyakan aksi penyetopan tersebut. Para pelaku menjawab bahwa mobil tersebut hasil curian.
"Adu argumentasi pun tak terhindarkan. Setelah arus lalu lintas kembali normal, korban menepi. Secara tiba-tiba pelaku tersebut melayangkan pukulan," katanya, Senin (7/9).
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Akibat aksi pemukulan di leher tersebut korban mengalami memar. Selain itu, ponsel milik korban ikut rusak.
"Kasus ini kini dalam penanganan Polresta Sleman," katanya (mcr25/jpnn)
Terjadi keributan yang menyebabkan kemacetan di perempatan UPN Veteran Yogyakarta. Satu pengendara motor menjadi korban kekerasan.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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