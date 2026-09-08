Water Treatment Didatangkan ke Tepus Gunungkidul untuk Olah Air Warga

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Polda DIY membawa alat pengolahan air bersih atau water treatment untuk disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul pada Senin (7/9).

Bakti sosial tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah DIY, Polda DIY dan Keraton Yogyakarta.

Water treatment milik Brimob Polda DIY itu digunakan untuk mengolah air yang semula keruh menjadi air bersih.

Kanjeng Gusti Yudanegara mengapresiasi kegiatan yang bermanfaat luas bagi masyarakat terdampak kekeringan di Tepus, Gunungkidul.

"Melalui alat ini, air yang sebelumnya keruh dapat diolah sehingga bisa langsung dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat," ujarnya.

Dia berharap kolaborasi antarinstansi atau lembaga tidak berhenti sehingga bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan polisi ingin hadir di tengah kesulitan air bersih warga Gunungkidul.

"Malalui sarana yang dimiliki Satuan Brimob Polda DIY, kami berupaya memberikan manfaat nyata bagi warga yang terdampak kekeringan," ujar Kombes Ihsan.