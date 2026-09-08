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Diduga dalam Pengaruh Miras, Perempuan Rusak Gerobak Pedagang Pukis

Selasa, 08 September 2026 – 15:30 WIB
Diduga dalam Pengaruh Miras, Perempuan Rusak Gerobak Pedagang Pukis - JPNN.com Jogja
Situasi di Jalan Babarsari, Kabupaten Sleman setelah adanya aksi perusakan gerobak pedagang pada Selasa (8/9). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Keributan di Jalan Babarsari, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menjadi perhatian masyarakat sekitar pada Selasa (8/9).

Keributan sekitar pukul 08.00 WIB itu melibatkan seorang perempuan dan pedagang kue pukis.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan dugaan sementara pemicu keributan karena kesalahpahaman kedua pihak.

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"Perempuan tersebut diduga dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan kemudian merusak gerobak pukis," katanya.

Akibat aksi perusakan itu, kaca etalase gerobak pecah.

Petugas Polsek Depok Barat yang mendatangi lokasi lantas membawa kedua pihak yang bertikai ke kantor polisi.

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"Sedang dalam proses mediasi untuk penyelesaian permasalahan secara baik," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar menghindari mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. (mcr25/jpnn)

Seorang perempuan yang diduga berada dalam pengaruh miras merusak gerobak pedagang pukis di Babarsari. Keributan menghebohkan warga.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   miras babarsari sleman perusakan keributan di babarsari polresta sleman

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