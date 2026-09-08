Diduga dalam Pengaruh Miras, Perempuan Rusak Gerobak Pedagang Pukis

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Keributan di Jalan Babarsari, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menjadi perhatian masyarakat sekitar pada Selasa (8/9).

Keributan sekitar pukul 08.00 WIB itu melibatkan seorang perempuan dan pedagang kue pukis.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan dugaan sementara pemicu keributan karena kesalahpahaman kedua pihak.

Baca Juga: Polisi Dalami Kasus Keributan di Perempatan UPN Veteran

"Perempuan tersebut diduga dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan kemudian merusak gerobak pukis," katanya.

Akibat aksi perusakan itu, kaca etalase gerobak pecah.

Petugas Polsek Depok Barat yang mendatangi lokasi lantas membawa kedua pihak yang bertikai ke kantor polisi.

"Sedang dalam proses mediasi untuk penyelesaian permasalahan secara baik," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar menghindari mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. (mcr25/jpnn)