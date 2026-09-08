Ribuan Penerima Bansos di Gunungkidul Terindikasi Main Judol, 513 Mengajukan Sanggah

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat sekitar 9.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di wilayahnya terindikasi terlibat judi online (judol).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 513 KPM telah mengajukan sanggahan resmi agar bantuan mereka dapat disalurkan kembali.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos PPPA Gunungkidul Suyono mengungkapkan bahwa temuan tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

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"Berdasarkan data DTSEN, terdapat sekitar 513 KPM yang telah menyanggah bahwa rekening mereka digunakan untuk judol. Namun, kami belum menerima rilis resmi mengenai berapa yang disetujui atau ditolak karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Kementerian Sosial," ujar Suyono di Gunungkidul, Senin (7/9).

Suyono menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan merekomendasikan proses sanggah. Pengaktifan kembali status penerima bansos sepenuhnya menjadi domain Kemensos.

Proses pengajuan sanggahan dapat dilakukan melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kalurahan maupun secara langsung melalui laman resmi Kemensos.

Beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh KPM yang mengajukan sanggah antara lain:

Surat Pernyataan Bebas Judol: Membuat surat pernyataan tidak melakukan transaksi judi online yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000.

Pengesahan Kalurahan: Surat pernyataan tersebut wajib diketahui dan disahkan oleh Lurah setempat.

Bukti Penutupan Rekening: Melampirkan berkas bukti pencabutan atau penutupan rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online.

Pengunggahan Berkas: Seluruh dokumen pendukung diunggah oleh operator desa ke SIKS-NG untuk kemudian diverifikasi dan diteruskan oleh Dinsos ke Kemensos.

Pemantauan PPATK dan Risiko Kehilangan Bansos

Fenomena pemblokiran bansos akibat indikasi judi online marak terjadi dalam dua tahun terakhir.