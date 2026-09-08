Fenomena Langka 6 Gunung Api Erupsi Bersamaan, Begini Penjelasan Ahli

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Indonesia kembali menyaksikan peristiwa vulkanis yang tergolong langka. Enam gunung api erupsi dalam waktu yang relatif bersamaan, yaitu Gunung Anak Krakatau, Semeru, Ile Lewotolok, Ibu, Lewotobi Laki-laki, dan Sinabung. Kejadian ini tergolong tidak biasa dan jarang ditemukan dalam beberapa dekade terakhir.

Meskipun terjadi secara bersamaan, ahli menegaskan bahwa erupsi pada enam gunung api tersebut tidak menunjukkan bahwa semuanya berada dalam satu sistem vulkanis yang sama.

Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Indranova Suhendro mengatakan setiap gunung api memiliki karakteristik, jalur magma lokal, serta siklus aktivitasnya masing-masing.

Menurut Indranova, kesamaan waktu erupsi ini lebih tepat dipahami sebagai irisan dari siklus aktivitas internal yang berbeda.

Gunung seperti Semeru dan Anak Krakatau memiliki frekuensi erupsi tinggi, sedangkan gunung lain memiliki periode istirahat yang lebih panjang sebelum kembali aktif.

"Menurut saya ini lebih ke masalah timing," ujar Indranova, Selasa (8/9).

Ia menambahkan bahwa posisi gunung-gunung yang saat ini erupsi berada pada lokasi yang sangat berjauhan—tersebar di Sumatra, Jawa, Selat Sunda, Nusa Tenggara, hingga Maluku sehingga erupsi di satu gunung nyaris tidak mungkin menjadi pemicu bagi gunung lainnya.

Perbedaan sistem internal gunung api tersebut tecermin dari beragamnya mekanisme erupsi yang terjadi.