Anggota Dewan Dorong Pemerintah DIY Menambah Anggaran untuk Mitigasi Bencana

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didorong meningkatkan anggaran untuk mitigasi bencana.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan pentingnya kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana.

"DIY memiliki keindahan dan budaya. Namun, di sisi lain wilayah ini juga menyimpan berbagai potensi ancaman bencana," kata Eko, Senin (7/9).

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Kader PDI Perjuangan itu mendorong anggaran difokuskan untuk memperkuat pelatihan dan simulasi penanganan bencana.

Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dari tingkat kalurahan.

"DIY punya Gunung Merapi hingga Sesar Opak, pemda punya kewajiban menumbuhkan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan dukungan peralatan yang memadai," ujar Eko.

Dia mencatat adanya alokasi yang masih belum memadai untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Oleh karena itu, anggaran penanggulangan bencana berbasis di kalurahan diminta untuk ditingkatkan karena dinilai lebih efektif terkait koordinasi dengan perangkat lainnya. (mcr25/jpnn)