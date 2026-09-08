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Anggota Dewan Dorong Pemerintah DIY Menambah Anggaran untuk Mitigasi Bencana

Selasa, 08 September 2026 – 18:25 WIB
Anggota Dewan Dorong Pemerintah DIY Menambah Anggaran untuk Mitigasi Bencana - JPNN.com Jogja
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong Pemda DIY meningkatkan anggaran untuk mitigasi bencana, Senin (7/9). Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didorong meningkatkan anggaran untuk mitigasi bencana.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan pentingnya kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana.

"DIY memiliki keindahan dan budaya. Namun, di sisi lain wilayah ini juga menyimpan berbagai potensi ancaman bencana," kata Eko, Senin (7/9).

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Kader PDI Perjuangan itu mendorong anggaran difokuskan untuk memperkuat pelatihan dan simulasi penanganan bencana.

Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dari tingkat kalurahan.

"DIY punya Gunung Merapi hingga Sesar Opak, pemda punya kewajiban menumbuhkan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan dukungan peralatan yang memadai," ujar Eko.

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Dia mencatat adanya alokasi yang masih belum memadai untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Oleh karena itu, anggaran penanggulangan bencana berbasis di kalurahan diminta untuk ditingkatkan karena dinilai lebih efektif terkait koordinasi dengan perangkat lainnya. (mcr25/jpnn)

Anggota DPRD DIY menilai anggaran mitigasi bencana harus ditingkatkan hingga level kalurahan, mengingat banyak potensi bencana di Jogja.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   anggaran bencana jogja Komisi A DPRD DIY eko Suwanto bencana anggaran mitigasi bencana

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