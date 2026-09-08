Ziarah ke TPU Sasanalaya, Menbud Fadli Zon Kenang Kassian Cephas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon berziarah ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sasanalaya Yogyakarta pada Selasa (8/9).

Kunjungan ini ditujukan untuk memberikan penghormatan terhadap beberapa sosok penting.

Salah satunya Kassian Cephas (1845–1912), sosok perintis fotografi pribumi pertama di Indonesia yang meletakkan fondasi penting bagi dokumentasi visual sejarah kebudayaan nasional.

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Kassian Cephas bukan sekadar fotografer resmi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tetapi tokoh kunci yang merekam mozaik kehidupan masyarakat Jawa serta dokumentasi penting pemugaran cagar budaya pada akhir abad ke-19.

Dalam kesempatannya di area pemakaman, Fadli Zon menegaskan krusialnya penyelamatan, pengarsipan, dan riset berkelanjutan terhadap karya-karya Cephas.

Termasuk di antaranya rekam jejak visual Candi Prambanan hingga dokumentasi langka relief Karmawibhangga di Candi Borobudur yang sempat diabadikan sebelum ditutup kembali.

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“Kassian Cephas ini termasuk fotografer pertama dari kalangan anak bangsa yang memotret banyak situs-situs budaya. Jadi, boleh dibilang Kassian Cephas ini perintis fotografi pertama dari kalangan bumiputera,” ujar Fadli Zon.

Ia menambahkan bahwa kiprah Cephas di lingkungan Kesultanan Yogyakarta sangat monumental, terlebih ketika medium fotografi masih menjadi penemuan baru pada era 1840–1850-an.