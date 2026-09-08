Baru 6 dari 224 Candi Perwara Dipugar, Restorasi Prambanan Hadapi Tantangan Berat

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ingin mempercepat upaya restorasi menyeluruh kompleks Candi Prambanan dan Candi Sewu.

Meski bernilai historis dan diplomatik tinggi, terlebih setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi, pemugaran fisik Candi Prambanan masih menghadapkan pemerintah pada agenda besar yang rumit.

Tantangan utama berpusat pada rekonstruksi Candi Perwara yang mengelilingi Candi Siwa, Brahma, dan Wisnu.

Dari total 224 Candi Perwara, baru enam candi yang berhasil dipugar sepanjang era kemerdekaan hingga saat ini.

Masih ada 218 candi yang belum dipugar karena dalam kondisi runtuh.

Enam candi perwara setinggi 14 meter yang telah berdiri kini dijadikan prototipe teknis dan tolok ukur untuk tahap rekonstruksi berikutnya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan upaya mengembalikan megahnya mahakarya abad ke-9 M ini dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan logistik di lapangan.

Pertama, sebagian besar batu candi diperkirakan telah terdispersi pada masa lalu untuk berbagai keperluan.