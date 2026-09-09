Jadwal Pelayanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Rabu 9 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satlantas di wilayah DI Yogyakarta kembali menggelar layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling dan Satpas pada hari ini, Rabu (9/9).

Layanan ini mempermudah masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C tanpa perlu mengantre lama.

Berdasarkan data resmi pelayanan SIM di wilayah Kabupaten Sleman dan Gunungkidul, berikut adalah perincian lokasi dan jam operasional untuk hari Rabu, 9 September 2026:

Wilayah Kabupaten Sleman

SATPAS Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: SIM Baru dan Perpanjangan SIM

SIM Corner Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Khusus Perpanjangan SIM A & SIM C

Wilayah Kabupaten Gunungkidul

SATPAS Polres Gunungkidul

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: SIM Baru dan Perpanjangan SIM

SIMPITU (Toserba Sambipitu, Patuk)

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Layanan: Khusus Perpanjangan SIM A & SIM C

Syarat Perpanjangan SIM

Masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan SIM imbau untuk menyiapkan berkas persyaratan administrasi terlebih dahulu dari rumah:

- Fotokopi E-KTP dan SIM lama (masing-masing 3 lembar).

- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa/Psikologi dan Surat Keterangan Kesehatan Fisik (dapat diperoleh di lokasi pelayanan).