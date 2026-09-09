Rute Trans Jogja Menuju RSUP Dr Sardjito Hari Ini, Rabu 9 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Yogyakarta yang ingin berobat maupun berkunjung ke RSUP Dr. Sardjito hari ini, Rabu (9/9), dapat memanfaatkan moda transportasi publik Trans Jogja.

Jalur 4A menjadi rute utama yang menghubungkan berbagai titik strategis di Kota Yogyakarta langsung menuju kawasan rumah sakit tersebut.

Layanan Trans Jogja Jalur 4A beroperasi secara melingkar mulai dari Terminal Giwangan hingga Terminal Condong Catur, dengan pemberhentian langsung di area kampus UGM dan RSUP Dr. Sardjito.

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Rute Utama Trans Jogja Jalur 4A (Giwangan - RSUP Sardjito - Condong Catur):

Keberangkatan Awal: Terminal Giwangan – TPB Pasar Giwangan 1 – TPB Gudang SGM – Halte Muhammadiyah 3 – TPB Jl. Pramuka – TPB Pasar Sepeda Tunjungsari.

Area Tamansiswa & Lempuyangan: Nyutran Tamansiswa – Wirogunan (Barat) – Pasar Sentul (Selatan) – Museum Biologi – Hayam Wuruk (Barat) – TPB Pasar Lempuyangan – Stasiun Lempuyangan – Halte Kridosono.

Area Terban & Kampus UGM: UKDW – Halte RS Bethesda – Halte TJ Cik Di Tiro 2 – TPB SMPN 1 Yogyakarta – Vokasi UGM – FKG UGM (Selatan) – Halte RS Sardjito (Barat).

Area Kaliurang & Condong Catur: MM UGM – TPB Hotel Vidi Jakal – Hokben Jakal (Barat) – Halte TJ RRU Kentungan – Terminal Condong Catur.

Rute Kembali (Condong Catur - Giwangan): SPBU Condongcatur (Timur) – Prayan (Timur) – Susteran Novisiat – Halte Sanata Dharma – Pasar Demangan – TPB Demangan – Halte TJ Solo (SMA De Britto) – UIN Sunan Kalijaga (Barat) – APMD (Timur) – Timoho (Timur) – SMK N 5 (Utara) – SGM Kusumanegara (Selatan) – UTY Glagahsari (Timur) – Makam Prajurit (Timur) – Halte PSKY – Halte TJ Universitas Ahmad Dahlan – TPB Gudang SGM 2 – TPB Pasar Giwangan 2 – Terminal Giwangan.

Penumpang yang bertujuan ke RSUP Dr. Sardjito dapat turun langsung di Halte RS Sardjito (Barat) atau halte terdekat di area FKG UGM.

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Rute ini sangat memudahkan penumpang dari arah Stasiun Lempuyangan, RS Bethesda, maupun kawasan Giwangan yang ingin mengakses fasilitas kesehatan tanpa perlu berganti armada.

Penumpang diimbau untuk memantau kedatangan bus melalui aplikasi layanan transportasi setempat atau menyiapkan kartu uang elektronik (e-money) untuk transaksi pembayaran yang lebih cepat.