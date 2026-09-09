JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 9 September 2026

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 9 September 2026

Rabu, 09 September 2026 – 09:16 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 9 September 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Beragam pilihan film layar lebar bioskop Jogja siap menemani waktu luang Anda hari ini, Rabu 9 September 2026.

Mulai dari blockbuster penuh aksi Spider-Man: Brand New Day, deretan film horor mencekam seperti Hope dan Insidious: Out of the Further, hingga film keluarga Chiikawa the Movie.

Berikut adalah ringkasan jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk hari ini:

Baca Juga:

1. Ambarukmo Plaza XXI
Hope (R13+ | 156 Hal): 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Insidious: Out of the Further (R13+ | 106 Min): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Spider-Man: Brand New Day (R13+ | 145 Min): 12:15, 17:15
Munafik: Melawan Iblis (R17+ | 103 Min): 12:20, 19:05, 21:10
Practical Magic: The Book of Magic (R13+ | 130 Min): 13:15, 15:45, 18:15, 20:45
Baby Udon (R13+ | 115 Min): 14:25
Autopsy Dead Body Can Talk (R17+ | 112 Min): 15:00, 20:00
The Dog Stars (R17+ | 118 Min): 16:45

2. Empire XXI
Hope: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Operasi Pesta Copet (R13+ | 113 Min): 12:10, 16:25, 18:40, 20:55
Spider-Man: Brand New Day: 12:15, 15:00, 21:05
Bapakmu Kiper (R13+ | 91 Min): 12:25
Practical Magic: The Book of Magic: 12:45, 15:15, 17:45, 20:15
Insidious: Out of the Further: 14:20, 18:35, 20:45
Above & Below (R17+ | 96 Min): 14:25
Munafik: Melawan Iblis: 16:30

3. Jogja City Mall XXI
Insidious: Out of the Further: 12:05, 14:10, 18:25
Baby Udon: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Operasi Pesta Copet: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Hope: 12:15, 15:10, 18:05, 21:00
Munafik: Melawan Iblis: 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05
Practical Magic: The Book of Magic: 13:30, 15:55, 18:20, 20:45
Autopsy Dead Body Can Talk: 16:15, 20:30

Baca Juga:

4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall)
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (13+) | Regular 2D (Rp 42.000): 12:50, 16:55
Hope (13+):
ScreenX 2D (Rp 52.000): 12:45, 18:00, 21:00
SphereX 2D (Rp 42.000): 13:05, 16:10, 19:15
Velvet 2D (Rp 150.000): 13:35, 16:40, 19:45
Regular 2D (Rp 42.000): 13:50
4DX 2D (Rp 85.000): 18:15, 21:15
Practical Magic: The Book of Magic (13+) | Regular 2D (Rp 42.000): 15:00, 20:35
Spider-Man: Brand New Day (13+) | Regular 2D (Rp 42.000): 17:40
Insidious: Out of the Further (13+) | Regular 2D (Rp 42.000): 19:05, 21:20

5. CGV Transmart Maguwo
Hope (13+) | Regular 2D (Rp 33.000): 13:05, 16:10, 19:15
Spider-Man: Brand New Day (13+) | Regular 2D (Rp 33.000): 13:55
Operasi Pesta Copet (13+) | Regular 2D (Rp 33.000): 15:55, 18:20
Insidious: Out of the Further (13+) | Regular 2D (Rp 33.000): 21:15

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Rabu 9 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop bioskop Jogja jadwal bioskop jogja jadwal bioskop hari ini bioskop hari ini jadwal film bioskop hari ini jadwal bioskop amplaz jadwal bioskop pakuwon mall

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU