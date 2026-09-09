Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 9 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Beragam pilihan film layar lebar bioskop Jogja siap menemani waktu luang Anda hari ini, Rabu 9 September 2026.
Mulai dari blockbuster penuh aksi Spider-Man: Brand New Day, deretan film horor mencekam seperti Hope dan Insidious: Out of the Further, hingga film keluarga Chiikawa the Movie.
Berikut adalah ringkasan jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk hari ini:
1. Ambarukmo Plaza XXI
Hope (R13+ | 156 Hal): 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Insidious: Out of the Further (R13+ | 106 Min): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Spider-Man: Brand New Day (R13+ | 145 Min): 12:15, 17:15
Munafik: Melawan Iblis (R17+ | 103 Min): 12:20, 19:05, 21:10
Practical Magic: The Book of Magic (R13+ | 130 Min): 13:15, 15:45, 18:15, 20:45
Baby Udon (R13+ | 115 Min): 14:25
Autopsy Dead Body Can Talk (R17+ | 112 Min): 15:00, 20:00
The Dog Stars (R17+ | 118 Min): 16:45
2. Empire XXI
Hope: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Operasi Pesta Copet (R13+ | 113 Min): 12:10, 16:25, 18:40, 20:55
Spider-Man: Brand New Day: 12:15, 15:00, 21:05
Bapakmu Kiper (R13+ | 91 Min): 12:25
Practical Magic: The Book of Magic: 12:45, 15:15, 17:45, 20:15
Insidious: Out of the Further: 14:20, 18:35, 20:45
Above & Below (R17+ | 96 Min): 14:25
Munafik: Melawan Iblis: 16:30
3. Jogja City Mall XXI
Insidious: Out of the Further: 12:05, 14:10, 18:25
Baby Udon: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Operasi Pesta Copet: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Hope: 12:15, 15:10, 18:05, 21:00
Munafik: Melawan Iblis: 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05
Practical Magic: The Book of Magic: 13:30, 15:55, 18:20, 20:45
Autopsy Dead Body Can Talk: 16:15, 20:30
4. CGV Pakuwon Mall (Hartono Mall)
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (13+) | Regular 2D (Rp 42.000): 12:50, 16:55
Hope (13+):
ScreenX 2D (Rp 52.000): 12:45, 18:00, 21:00
SphereX 2D (Rp 42.000): 13:05, 16:10, 19:15
Velvet 2D (Rp 150.000): 13:35, 16:40, 19:45
Regular 2D (Rp 42.000): 13:50
4DX 2D (Rp 85.000): 18:15, 21:15
Practical Magic: The Book of Magic (13+) | Regular 2D (Rp 42.000): 15:00, 20:35
Spider-Man: Brand New Day (13+) | Regular 2D (Rp 42.000): 17:40
Insidious: Out of the Further (13+) | Regular 2D (Rp 42.000): 19:05, 21:20
5. CGV Transmart Maguwo
Hope (13+) | Regular 2D (Rp 33.000): 13:05, 16:10, 19:15
Spider-Man: Brand New Day (13+) | Regular 2D (Rp 33.000): 13:55
Operasi Pesta Copet (13+) | Regular 2D (Rp 33.000): 15:55, 18:20
Insidious: Out of the Further (13+) | Regular 2D (Rp 33.000): 21:15
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Rabu 9 September 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News