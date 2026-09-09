Sultan HB X Ingatkan Pekerja Soal Kesehatan: Jangan Abaikan Tanda-Tanda Kecil

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau seluruh warga dan pekerja di Yogyakarta untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan diri.

Sultan menegaskan bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari filosofi laku eling lan waspada, yaitu mengingat, memahami, serta merawat tubuh yang digunakan sehari-hari untuk bekerja.

Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan saat meresmikan acara Pencanangan dan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi Komunitas Perusahaan di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (08/09/2026).

“Eling kepada tubuh yang selama ini digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah. Waspada terhadap tanda-tanda kecil yang kadang diabaikan karena kesibukan, tuntutan pekerjaan, atau rasa sungkan untuk memeriksakan diri,” ujar Sri Sultan.

Sultan menyoroti kebiasaan masyarakat yang kerap mengabaikan sinyal kelelahan tubuh dan baru beristirahat saat kondisi fisik sudah terlanjur parah.

Ia mengingatkan bahwa merawat diri bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masa depan.

Sebagai langkah konkret, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Program ini ditujukan untuk memastikan para pekerja dapat beraktivitas dalam kondisi aman, sehat, dan terlindungi.