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WJNC Pindah ke Malioboro, Bakal Menjangkau Banyak Pengunjung

Rabu, 09 September 2026 – 14:25 WIB
WJNC Pindah ke Malioboro, Bakal Menjangkau Banyak Pengunjung - JPNN.com Jogja
Event tahunan Wayang Jogja Night Carnival. Foto: Kemenparekraf

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan kembali menggelar Wayang Jogja Night Carnival (WJNC).

Acara yang selalu dinanti ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta.

Tahun ini, WJNC akan sedikit berbeda karena diadakan di sepanjang Malioboro sampai Titik Nol Kilometer pada 7 Oktober.

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Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ingin agar WJNC bisa dinikmati banyak orang.

“Kami tarik lebih panjang dari Teteg Malioboro sampai ke Titik Nol agar bisa dinikmati. Malioboro adalah tempat yang paling top dan interest publik," kata Hasto, Senin (7/9).

Menurutnya, WJNC tahun sebelumnya menyedot antusiasme luar biasa masyarakat dengan jumlah 40.000 orang di kawasan Tugu Pal Putih.

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Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan Pemkot Yogyakarta juga sudah menyiapakn beragam acara menarik lainnya.

“Tahun ini yang membedakannya adalah kami bikin selama satu bulan penu. Akan ada kegiatan pendukung dan road to HUT Kota Yogya," katanya.

Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC akan kembali digelar Pemerintah Kota Yogyakarta pada 7 Oktober. Namun, tahun ini akan berbeda.
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TAGS   Hasto Wardoyo hut kota jogja wjnc wayang Jogja Night Carnival Pemkot Yogyakarta

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