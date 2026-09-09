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Gudang Mebel di Gunungkidul Terbakar, Korban Rugi Rp 300 Juta

Rabu, 09 September 2026 – 14:33 WIB
Gudang Mebel di Gunungkidul Terbakar, Korban Rugi Rp 300 Juta - JPNN.com Jogja
Kondisi gudang di Semanu, Gunungkidul yang terbakar pada Rabu dinihari (9/9). Foto: Humas Polres Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Sebuah gudang mebel di Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Rabu (9/9).

Gudang produksi mebel itu milik Tujono (67), warga setempat. Si jago merah diketahui mulai melalap bangunan sekitar pukul 02.00 WIB.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan musibah itu pertama kali diketahui oleh tetangga korban yang rumahnyanya di dekat gudang.

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Mengetahui kejadian tersebut, ia langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar.

"Tidak lama berselang petugas dengan lima mobil damkar dan anggota Poslek Semanu sampai di TKP. Mereka berhasil memadamkan api sekitar satu jam kemudian," ujarnya.

Menurut Iptu Tukiran, penyebab kebakaran diduga karena korsleting arus listrik.

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"Titik kebakaran berasal dari mesin gergaji dan menjalar ke mesin lainnya yang langsung menjalar ke area gudang dan tumpukan kayu," katanya.

Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp 300 juta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. (mcr25/jpnn)

Sebuah gudang kayu mebel di Semanu, Gunungkidul terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menduga penyebab kebakaran karena korsleting arus listrik.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   kebakaran gunungkidul gudang Semanu kebakaran jogja kebakaran gudang di gunungkidul kebakaran mebel polres gunungkidul

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