Capaian CKG Masih Rendah, Pemerintah DIY Bidik Perusahaan yang Punya Banyak Buruh

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY menggelar Pencanangan dan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi Komunitas Perusahaan di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (8/9).

Langkah ini diambil guna mengejar target capaian CKG di DIY yang dinilai masih memerlukan percepatan signifikan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Anna Rina Herbranti mengatakan kesehatan pekerja memegang peran strategis terhadap produktivitas, keberlangsungan usaha, hingga daya saing daerah.

Acara ini juga digelar sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-62 tahun 2026.

"Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan di DIY, terdapat 20.336 perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai 296.441 orang. Besarnya angka ini menunjukkan potensi sasaran pemeriksaan kesehatan yang sangat luas di tempat kerja, sekaligus menegaskan pentingnya memperluas deteksi dini," ujar Anna.

Capaian CKG di DIY saat ini masih menjadi catatan evaluasi penting pemerintah daerah.

Diperlukan kerja keras bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengejar target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun.

Pada 2025, capaian CKG berada pada angka 23,30 persen dari target 36 persen.