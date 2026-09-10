Jadwal Pelayanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Kamis 10 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling serta layanan stasioner yang beroperasi pada hari ini, Kamis (10/9/2026).

Layanan SIM Keliling dan layanan luar Satpas ini khusus diperuntukkan bagi perpanjangan SIM A dan C.

Bagi masyarakat yang ingin membuat SIM Baru, proses penerbitan tetap dilayani langsung di Satpas masing-masing Polres/Polresta.

Berikut detail lokasi dan jam operasional pelayanan SIM di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunungkidul khusus untuk hari ini, Kamis 10 September 2026:

Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIM Corner MPP Kabupaten Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Kabupaten Bantul

SIM Keliling di Kalurahan Gilangharjo, Pandak: Pukul 08.00 – 10.00 WIB

Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIMMADE di Balai Kalurahan Siraman, Wonosari: Pukul 09.00 WIB – Selesai

Persyaratan Administrasi Perpanjangan SIM

Sebelum mendatangi lokasi pelayanan, pemohon diimbau untuk menyiapkan berkas persyaratan berikut: