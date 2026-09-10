Rute Trans Jogja Menuju RS Panti Rapih Hari Ini, Kamis 10 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi publik Trans Jogja Jalur 11 menjadi salah satu akses utama yang memudahkan mobilitas masyarakat Yogyakarta, khususnya bagi warga dari wilayah selatan yang ingin menuju pusat kota hingga area layanan kesehatan di RS Panti Rapih.
Rute memutar (looping) ini bertolak dari Terminal Giwangan dan melewati sejumlah kawasan strategis seperti Jogokariyan, Tamansari, Cokroaminoto, Sudirman, hingga Kotabaru.
Kehadiran Jalur 11 dinilai sangat vital karena menyambungkan pusat transportasi darat terbesar di DIY dengan berbagai sekolah, pasar tradisional, kawasan sejarah, hingga fasilitas kesehatan utama.
Rute Perjalanan Menuju RS Panti Rapih
Bagi penumpang yang berangkat dari Terminal Giwangan menuju RS Panti Rapih, armada bus Trans Jogja akan melintasi titik-titik pemberhentian berikut secara berurutan:
- Terminal Giwangan
- TPB UAD Ringroad Selatan 2
- Randubelang (Barat)
- TPB Pasar Telo 1
- Jogokariyan
- TPB Hotel Pramesthi
- TPB Ruba Graha 1
- Suryodiningratan (Barat)
- Halte MT Haryono 2 (SMAN 7)
- Portabel Tejokusuman (Tamansari)
- Halte Ngabean
- TPB Pasar Serangan
- Halte Cokroaminoto SMA 1
- Halte SMPN 11
- Eks Perpusda
- Halte SMP N 14
- Halte Pasar Kranggan
- Halte Sudirman (Santika)
- Halte TJ Cik Di Tiro 2
- TPB SMPN 1 Yogyakarta
- TPB Panti Rapih (Titik RS Panti Rapih)
Rute Perjalanan Kembali ke Terminal Giwangan
Setelah melayani penumpang di kawasan RS Panti Rapih, bus akan melanjutkan perjalanan melingkar (loop) kembali menuju arah selatan hingga mengakhiri rute di Terminal Giwangan:
- Halte Cik Di Tiro 1
- Halte Bulog
- Halte Kridosono
- Halte TJ Kotabaru
- Halte Sudirman Bumiputera
- Halte TJ Diponegoro
- Halte Samsat
- Halte Saudagaran
- Halte SMA 1 Yogyakarta
- TPB RE Martadinata
- Halte Ngabean
- Portable Tamansari
- TPB MT Haryono 1 (Jokteng Kulon)
- Suryodiningratan (Timur)
- TPB Ruba Graha 2
- Portabel Jogokaryan Kimia Farma 1
- TPB Pasar Telo 2
- Randubelang (Timur)
- TPB UAD Ringroad Selatan 1
- Terminal Giwangan
Dengan tarif yang terjangkau dan ketersediaan halte yang merata di Sepanjang jalur utama, Trans Jogja Jalur 11 terus menjadi pilihan moda transportasi harian yang efisien bagi pelajar, pekerja, hingga warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan di Yogyakarta. (mar3/jpnn)
Berikut ini rute Trans Jogja dari Terminal Giwangan menuju RS Panti Rapih dan sebaliknya.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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