Rute Trans Jogja Menuju RS Panti Rapih Hari Ini, Kamis 10 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi publik Trans Jogja Jalur 11 menjadi salah satu akses utama yang memudahkan mobilitas masyarakat Yogyakarta, khususnya bagi warga dari wilayah selatan yang ingin menuju pusat kota hingga area layanan kesehatan di RS Panti Rapih.

Rute memutar (looping) ini bertolak dari Terminal Giwangan dan melewati sejumlah kawasan strategis seperti Jogokariyan, Tamansari, Cokroaminoto, Sudirman, hingga Kotabaru.

Kehadiran Jalur 11 dinilai sangat vital karena menyambungkan pusat transportasi darat terbesar di DIY dengan berbagai sekolah, pasar tradisional, kawasan sejarah, hingga fasilitas kesehatan utama.

Rute Perjalanan Menuju RS Panti Rapih

Bagi penumpang yang berangkat dari Terminal Giwangan menuju RS Panti Rapih, armada bus Trans Jogja akan melintasi titik-titik pemberhentian berikut secara berurutan:

Terminal Giwangan

TPB UAD Ringroad Selatan 2

Randubelang (Barat)

TPB Pasar Telo 1

Jogokariyan

TPB Hotel Pramesthi

TPB Ruba Graha 1

Suryodiningratan (Barat)

Halte MT Haryono 2 (SMAN 7)

Portabel Tejokusuman (Tamansari)

Halte Ngabean

TPB Pasar Serangan

Halte Cokroaminoto SMA 1

Halte SMPN 11

Eks Perpusda

Halte SMP N 14

Halte Pasar Kranggan

Halte Sudirman (Santika)

Halte TJ Cik Di Tiro 2

TPB SMPN 1 Yogyakarta

TPB Panti Rapih (Titik RS Panti Rapih)

Rute Perjalanan Kembali ke Terminal Giwangan

Setelah melayani penumpang di kawasan RS Panti Rapih, bus akan melanjutkan perjalanan melingkar (loop) kembali menuju arah selatan hingga mengakhiri rute di Terminal Giwangan:

Halte Cik Di Tiro 1

Halte Bulog

Halte Kridosono

Halte TJ Kotabaru

Halte Sudirman Bumiputera

Halte TJ Diponegoro

Halte Samsat

Halte Saudagaran

Halte SMA 1 Yogyakarta

TPB RE Martadinata

Halte Ngabean

Portable Tamansari

TPB MT Haryono 1 (Jokteng Kulon)

Suryodiningratan (Timur)

TPB Ruba Graha 2

Portabel Jogokaryan Kimia Farma 1

TPB Pasar Telo 2

Randubelang (Timur)

TPB UAD Ringroad Selatan 1

Terminal Giwangan

Dengan tarif yang terjangkau dan ketersediaan halte yang merata di Sepanjang jalur utama, Trans Jogja Jalur 11 terus menjadi pilihan moda transportasi harian yang efisien bagi pelajar, pekerja, hingga warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan di Yogyakarta. (mar3/jpnn)