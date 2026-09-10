Anggota DPRD DIY Masuk Desil 4 DTSEN, Tergolong Rentan Miskin
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kejanggalan dalam data desil kembali menimbulkan kebingungan. Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma mengaku terkejut mengetahui dirinya masuk desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia justru mempertanyakan sumber data yang dipakai sehingga masuk desil 4 yang notabene golongan rentan miskin.
"Saya juga ingin mengetahui bagaimana proses dan sumber data tersebut bisa mencantumkan nama saya dalam desil 4," kata Lisman, Selasa (8/9).
Menurutnya, harus ada ruang verifikasi atau perbaikan jika ditemukan data yang tidak sesuai.
"Tentu saya akan melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap data tersebut," ujarnya.
Akurasi DTSEN sendiri menjadi atensi DPRD DIY. Sebelumnya, anggota dewan tersebut telah menyambangi BPS DIY dan Dinas Sosial DIY.
Ketua Komisi D DPRD DIY R.B. Dwi Wahyu mengatakan ia enggan pendataan yang dilakukan justru nantinya merugikan masyarakat.
“Jangan sampai kesalahan verifikasi sistemik dari pusat dilimpahkan beban penanganannya ke daerah tanpa solusi yang transparan,” katanya.
Anggota DPRD DIY Dapil Sleman Lisman Puja Kesuma kaget namanya masuk desil 4 DTSEN yang tergolong dalam kategori rentan miskin.
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