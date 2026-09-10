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Desain Regol Ayom di Sirip Malioboro Masih Jadi PR Pemerintah Yogyakarta

Kamis, 10 September 2026 – 10:50 WIB
Desain Regol Ayom di Sirip Malioboro Masih Jadi PR Pemerintah Yogyakarta - JPNN.com Jogja
Kawasan Malioboro. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan memperbaiki titik penempatan regol ayom di sirip Malioboro setelah viral pengguna kursi roda kesulitan lewat.

Evaluasi dilakukan setelah pihak Pemkot Yogyakarta menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah DIY pada Rabu (9/9).

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan uji coba penutupan akses pengguna portal tersebut telah dilakukan empat kali mulai pukul 09.00-22.00 WIB.

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"Setiap Rabu dan Kamis, dari pukul sembilan pagi sampai sepuluh malam. Selama empat kali uji coba ini masih cukup kondusif," kata Wawan.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dalam pertemuan itu menekankan pentingnya desain regol ayam.

Menurutnya, desain menjadi perhatian agar portal ramah bagi semua pengguna jalan.

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"Agar memudahkan para pejalan kaki untuk melintas, tetapi juga jangan sampai kendaraan bermotor bisa melintas karena pedestrian itu kan untuk pejalan kaki," kata Ni Made.

Desain regol ayam yang ramah pejalan kaki ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan Malioboro full pedestrian.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemkot Jogja tengah mencari jalan terbaik untuk mengatur lalu lintas menggunakan regol ayom.
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TAGS   Pemkot Yogyakarta Pemda DIY malioboro sirip Malioboro regol ayom

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