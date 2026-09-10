Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 10 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki pertengahan pekan pada Kamis, 10 September 2026, jajaran bioskop di Yogyakarta menyajikan deretan film beragam genre, mulai dari horor thriller, aksi pahlawan super, hingga komedi dan animasi. Cinema XXI dan CGV di berbagai mal Yogya siap menemani waktu santai Anda hari ini.
Berikut adalah rincian jadwal tayang film di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk Kamis, 10 September 2026:
1. Ambarrukmo Plaza XXI (Ambarrukmo Plaza)
Hope (R13+ | 156 Menit): 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Baby Udon (R13+ | 115 Menit): 12:05, 14:25, 18:50
Insidious: Out of the Further (R13+ | 106 Menit): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Agensi Rumah Tangga (R13+ | 115 Menit): 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15
Spider-Man: Brand New Day (R13+ | 145 Menit): 12:45, 17:45
Autopsy Dead Body Can Talk (R17+ | 112 Menit): 15:30
Munafik: Melawan Iblis (R17+ | 103 Menit): 16:45, 21:10
Practical Magic: The Book of Magic (R13+ | 130 Menit): 20:30
2. Empire XXI
Hope (R13+ | 156 Menit): 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Agensi Rumah Tangga (R13+ | 115 Menit): 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05
Operasi Pesta Copet (R13+ | 113 Menit): 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15
Spider-Man: Brand New Day (R13+ | 145 Menit): 12:35, 21:00
Suanggi: Ilmu Kutukan (R21+ | 88 Menit): 12:40, 14:30, 16:20
Practical Magic: The Book of Magic (R13+ | 130 Menit): 15:20
Insidious: Out of the Further (R13+ | 106 Menit): 18:10, 20:20
3. Jogja City XXI (Jogja City Mall)
Insidious: Out of the Further (R13+ | 106 Menit): 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
Baby Udon (R13+ | 115 Menit): 12:15, 18:40
Hope (R13+ | 156 Menit): 12:15, 15:10, 18:05, 21:00
Agensi Rumah Tangga (R13+ | 115 Menit): 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
Jangan Lupa Bahagia (SU | 86 Menit): 13:15, 15:00, 16:45, 18:30, 20:15
Operasi Pesta Copet (R13+ | 113 Menit): 13:15, 17:50, 20:00
Munafik: Melawan Iblis (R17+ | 103 Menit): 14:30, 20:55
Practical Magic: The Book of Magic (R13+ | 130 Menit): 15:25
Autopsy Dead Body Can Talk (R17+ | 112 Menit): 16:30
4. CGV Pakuwon Mall
Detective Conan The Movie: Fallen Angel Of The Highway (13+ | 109 Menit)
Velvet (Rp 150.000): 12:20, 17:40
SphereX (Rp 42.000): 12:35, 14:50
4DX (Rp 85.000): 12:45, 18:05
Regular 2D (Rp 42.000): 13:45, 16:00, 18:15, 20:30
ScreenX (Rp 52.000): 15:30
Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (13+ | 99 Menit)
Regular 2D (Rp 42.000): 13:40
Hope (13+ | 156 Menit)
ScreenX (Rp 52.000): 12:30, 17:45, 20:45
Velvet (Rp 150.000): 14:35, 19:55
4DX (Rp 85.000): 15:00, 20:25
SphereX (Rp 42.000): 17:05, 20:10
Agensi Rumah Tangga (13+ | 115 Menit)
Regular 2D (Rp 42.000): 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Practical Magic: The Book of Magic (13+ | 130 Menit)
Regular 2D (Rp 42.000): 15:50
Insidious: Out of the Further (13+ | 106 Menit)
Regular 2D (Rp 42.000): 18:30, 20:45
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5. CGV Transmart Maguwo (Harga Tiket Regular 2D: Rp 33.000)
Detective Conan The Movie: Fallen Angel Of The Highway (13+ | 109 Menit): 13:00, 16:00, 18:15, 21:05
Spider-Man: Brand New Day (13+ | 145 Menit): 13:10, 20:30
Agensi Rumah Tangga (13+ | 115 Menit): 13:20, 15:40, 18:00, 20:20
Hope (13+ | 156 Menit): 13:50, 19:10
Iyus Jenius (SU | 82 Menit): 15:15, 17:00
Insidious: Out of the Further (13+ | 106 Menit): 16:55
Operasi Pesta Copet (13+ | 113 Menit): 18:45
Pemesanan tiket dapat dilakukan secara langsung di kasir bioskop maupun melalui aplikasi pemesanan tiket daring resmi. Penonton diimbau untuk memperhatikan batasan usia penonton sebelum membeli tiket. (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Kamis 10 September 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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