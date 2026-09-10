Setelah Bakar Sampah, Warga Jogja Tak Sadar Api Melalap Gudang Rongsokan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah gudang rongsokan di Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Rabu (9/9).

Kebakaran bermula saat warga membakar sampah yang jaraknya hanya satu meter dari gudang.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan warga tersebut lalu memadamkan api bakaran sampah dan pergi ke dalam rumah.

"Sekira pukul 18.55 WIB terdengar suara letupan kemudian ia keluar rumah dan mendapati api menyala di dalam gudang rongsokan,” katanya, Kamis (10/9).

Selanjutnya datang mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api.

Kapolsek Kotagede AKP Sutarto mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah di tempat yang mudah memicu kebakaran.

"Sisa bara api yang tidak padam sempurna atau percikan terbawa angin sangat rawan memicu kebakaran besar," kata Kapolsek.

Akibat peristiwa tersebut kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. (mcr25/jpnn)