JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Setelah Bakar Sampah, Warga Jogja Tak Sadar Api Melalap Gudang Rongsokan

Setelah Bakar Sampah, Warga Jogja Tak Sadar Api Melalap Gudang Rongsokan

Kamis, 10 September 2026 – 19:44 WIB
Setelah Bakar Sampah, Warga Jogja Tak Sadar Api Melalap Gudang Rongsokan - JPNN.com Jogja
Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api di gudang rongsok di Kotagede, Rabu (9/9). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah gudang rongsokan di Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Rabu (9/9).

Kebakaran bermula saat warga membakar sampah yang jaraknya hanya satu meter dari gudang.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan warga tersebut lalu memadamkan api bakaran sampah dan pergi ke dalam rumah.

Baca Juga:

"Sekira pukul 18.55 WIB terdengar suara letupan kemudian ia keluar rumah dan mendapati api menyala di dalam gudang rongsokan,” katanya, Kamis (10/9).

Selanjutnya datang mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api.

Kapolsek Kotagede AKP Sutarto mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah di tempat yang mudah memicu kebakaran.

Baca Juga:

"Sisa bara api yang tidak padam sempurna atau percikan terbawa angin sangat rawan memicu kebakaran besar," kata Kapolsek.

Akibat peristiwa tersebut kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. (mcr25/jpnn)

Kebakaran hebat melanda sebuah gudang rongsok yang berada di Kotagede, Kota Yogyakarta. Bermula dari aktivitas membakar sampah.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kebakaran kebakaran jogja Kotagede Jogja gudang rongsok kebakaran Yogyakarta membakar sampah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU