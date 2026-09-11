Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Jumat 11 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak kepolisian kembali menghadirkan layanan SIM Keliling dan layanan terpadu pada hari ini, Jumat, 11 September 2026.

Layanan ini khusus diperuntukkan bagi perpanjangan SIM A dan SIM C.

Bagi masyarakat yang ingin membuat SIM baru, permohonan tetap wajib dilakukan di Satpas Polresta/Polres setempat.

Berikut daftar lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah DIY khusus hari ini, Jumat 11 September 2026:

Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 10.00 WIB

SIM Station (Terminal Dhaksinarga Wonosari): Pukul 09.00 WIB – Selesai

Kabupaten Bantul

Satpas Polres Bantul / Pelayanan Reguler (Layanan SIM Keliling Bantul tidak beroperasi pada hari Jumat)

Persyaratan Dokumen Perpanjangan SIM: