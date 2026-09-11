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Rute Trans Jogja dari Halte Ngabean ke Pusat Kuliner Belut

Jumat, 11 September 2026 – 07:42 WIB
Rute Trans Jogja dari Halte Ngabean ke Pusat Kuliner Belut - JPNN.com Jogja
Bus Trans Jogja. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akses transportasi publik menuju wilayah barat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini makin luas.

Dinas Perhubungan DIY mengoperasikan Jalur 13 Trans Jogja yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta langsung ke kawasan barat Sleman, dengan titik pemberhentian utama di Pusat Kuliner Belut Godean.

Kehadiran jalur ini menjadi angin segar bagi masyarakat umum, pelajar, hingga wisatawan yang ingin menikmati wisata kuliner khas Godean tanpa perlu membawa kendaraan pribadi.

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Jalur 13 beroperasi secara looping dari Halte Ngabean menuju Godean, lalu kembali ke Ngabean melalui kawasan pusat kota seperti Kranggan dan Malioboro.

1. Keberangkatan: Ngabean menuju Pusat Kuliner Belut Godean

Halte Ngabean
TPB Pasar Serangan
Halte Cokroaminoto SMA 1
Halte SMPN 11
Portabel Soragan 2
Portabel Dentes (Ruko Godean)
Pasar Tlogorejo 2
SDN 1 Demak Ijo 2
Kantor Pos Demak Ijo 2
Halte Simpang Nogotirto
Kompi Senapan-C (Selatan)
Barat Jembatan Moyudan (Toko Saerah) 2
Kantor Desa Sidoarum
Barat Simpang Bantulan 2
Simpang Munggur Sidomoyo
Simpang Gesikan 2
Indomaret Klajuran
Neutron Yogyakarta Godean
Simpang Polsek Godean 2
Koramil Godean 2
Simpang Mandungan (Iwak Kalen) 2
Kantor Kecamatan Godean
Pusat Kuliner Belut Godean

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2. Kepulangan: Godean menuju Ngabean (via Malioboro)

Berikut ini rute Trans Jogja dari Terminal Ngabean menuju Godea. Cepat, murah dan terjangkau untuk pelajar.
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