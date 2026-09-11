Rute Trans Jogja dari Halte Ngabean ke Pusat Kuliner Belut

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akses transportasi publik menuju wilayah barat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini makin luas.

Dinas Perhubungan DIY mengoperasikan Jalur 13 Trans Jogja yang menghubungkan pusat Kota Yogyakarta langsung ke kawasan barat Sleman, dengan titik pemberhentian utama di Pusat Kuliner Belut Godean.

Kehadiran jalur ini menjadi angin segar bagi masyarakat umum, pelajar, hingga wisatawan yang ingin menikmati wisata kuliner khas Godean tanpa perlu membawa kendaraan pribadi.

Jalur 13 beroperasi secara looping dari Halte Ngabean menuju Godean, lalu kembali ke Ngabean melalui kawasan pusat kota seperti Kranggan dan Malioboro.

1. Keberangkatan: Ngabean menuju Pusat Kuliner Belut Godean

Halte Ngabean

TPB Pasar Serangan

Halte Cokroaminoto SMA 1

Halte SMPN 11

Portabel Soragan 2

Portabel Dentes (Ruko Godean)

Pasar Tlogorejo 2

SDN 1 Demak Ijo 2

Kantor Pos Demak Ijo 2

Halte Simpang Nogotirto

Kompi Senapan-C (Selatan)

Barat Jembatan Moyudan (Toko Saerah) 2

Kantor Desa Sidoarum

Barat Simpang Bantulan 2

Simpang Munggur Sidomoyo

Simpang Gesikan 2

Indomaret Klajuran

Neutron Yogyakarta Godean

Simpang Polsek Godean 2

Koramil Godean 2

Simpang Mandungan (Iwak Kalen) 2

Kantor Kecamatan Godean

Pusat Kuliner Belut Godean

2. Kepulangan: Godean menuju Ngabean (via Malioboro)