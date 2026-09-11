JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Kereta Bandara ke YIA Hari Ini, Jumat 11 September 2026

Jadwal Kereta Bandara ke YIA Hari Ini, Jumat 11 September 2026

Jumat, 11 September 2026 – 07:55 WIB
Jadwal Kereta Bandara ke YIA Hari Ini, Jumat 11 September 2026 - JPNN.com Jogja
Stasiun Kereta Bandara Yogyakarta di YIA. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana bepergian melalui Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, moda transportasi kereta api bandara tetap menjadi pilihan paling cepat dan efisien. 

PT KAI menyediakan dua jenis layanan utama, yakni KA Bandara Reguler dan KA Bandara Xpress, serta didukung oleh Commuterline Prameks.

Layanan ini dirancang untuk memudahkan aksesibilitas warga Yogyakarta maupun wisatawan dari pusat kota menuju bandara tanpa terkendala kemacetan jalan raya.

Baca Juga:

1. Keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta (Tugu)
Menuju YIA (KA Bandara):
Reguler: 04:20, 05:10, 06:30, 08:33, 08:55, 12:00, 12:35, 14:13, 15:49, 16:07, 18:25, 19:16.
Xpress: 06:00 (Khusus Jumat, Sabtu, Minggu), 07:40, 07:57, 09:28, 09:51, 11:03, 13:28, 15:02, 15:30, 16:48, 17:15, 18:50, 20:12.
Menuju Kutoarjo (Commuterline Prameks):
06:40, 11:50, 15:15, 16:20, 18:05.

2. Keberangkatan dari Stasiun Wates
Menuju YIA (KA Bandara Reguler):
Pagi: 04:46, 05:36, 06:56, 08:59, 09:21
Siang/Sore: 12:26, 13:01, 14:39, 16:15, 16:33
Malam: 18:51, 19:42
Menuju Stasiun Yogyakarta (KA Bandara Reguler):
Pagi: 05:31, 06:35, 08:01, 10:08
Siang/Sore: 11:50, 13:40, 15:11, 15:35, 17:15, 17:49
Malam: 20:01, 21:10
Commuterline Prameks:
Menuju Kutoarjo: 07:07, 12:15, 15:42, 16:45, 18:29.
Menuju Yogyakarta: 05:45, 09:41, 13:54, 17:28, 19:20.


3. Keberangkatan dari Stasiun YIA
Menuju Stasiun Yogyakarta (KA Bandara):
Reguler: 05:16, 06:20, 07:46, 09:53, 11:35, 13:25, 14:56, 15:20, 17:00, 17:34, 19:46, 20:55.
Xpress: 07:00 (Khusus Jumat, Sabtu, Minggu), 08:40, 09:05, 10:20, 10:54, 12:24, 14:45, 15:45, 16:17, 18:00, 18:54, 20:15, 21:30.

Baca Juga:

Tarif dan Layanan Spesi?k
Perlu dicatat oleh calon penumpang bahwa layanan YIA Xpress bergerak langsung tanpa berhenti di Stasiun Wates.

Harga tiket dari Stasiun Tugu ke Stasiun Wates adalah Rp 10.000, sementara untuk Stasiun Tugu / Wates ke Stasiun YIA adalah Rp 20.000.

Berikut ini jadwal keberangkatan Kereta Bandara Yogyakarta pada hari ini, Jumat 11 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kereta bandara jadwal kereta Bandara Yogyakarta kereta bandara Yogyakarta jadwal kereta bandara hari ini tarif kereta bandara jogja Bandara YIA

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU