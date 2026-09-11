Jadwal Kereta Bandara ke YIA Hari Ini, Jumat 11 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana bepergian melalui Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, moda transportasi kereta api bandara tetap menjadi pilihan paling cepat dan efisien.

PT KAI menyediakan dua jenis layanan utama, yakni KA Bandara Reguler dan KA Bandara Xpress, serta didukung oleh Commuterline Prameks.

Layanan ini dirancang untuk memudahkan aksesibilitas warga Yogyakarta maupun wisatawan dari pusat kota menuju bandara tanpa terkendala kemacetan jalan raya.

1. Keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta (Tugu)

Menuju YIA (KA Bandara):

Reguler: 04:20, 05:10, 06:30, 08:33, 08:55, 12:00, 12:35, 14:13, 15:49, 16:07, 18:25, 19:16.

Xpress: 06:00 (Khusus Jumat, Sabtu, Minggu), 07:40, 07:57, 09:28, 09:51, 11:03, 13:28, 15:02, 15:30, 16:48, 17:15, 18:50, 20:12.

Menuju Kutoarjo (Commuterline Prameks):

06:40, 11:50, 15:15, 16:20, 18:05.

2. Keberangkatan dari Stasiun Wates

Menuju YIA (KA Bandara Reguler):

Pagi: 04:46, 05:36, 06:56, 08:59, 09:21

Siang/Sore: 12:26, 13:01, 14:39, 16:15, 16:33

Malam: 18:51, 19:42

Menuju Stasiun Yogyakarta (KA Bandara Reguler):

Pagi: 05:31, 06:35, 08:01, 10:08

Siang/Sore: 11:50, 13:40, 15:11, 15:35, 17:15, 17:49

Malam: 20:01, 21:10

Commuterline Prameks:

Menuju Kutoarjo: 07:07, 12:15, 15:42, 16:45, 18:29.

Menuju Yogyakarta: 05:45, 09:41, 13:54, 17:28, 19:20.



3. Keberangkatan dari Stasiun YIA

Menuju Stasiun Yogyakarta (KA Bandara):

Reguler: 05:16, 06:20, 07:46, 09:53, 11:35, 13:25, 14:56, 15:20, 17:00, 17:34, 19:46, 20:55.

Xpress: 07:00 (Khusus Jumat, Sabtu, Minggu), 08:40, 09:05, 10:20, 10:54, 12:24, 14:45, 15:45, 16:17, 18:00, 18:54, 20:15, 21:30.

Tarif dan Layanan Spesi?k

Perlu dicatat oleh calon penumpang bahwa layanan YIA Xpress bergerak langsung tanpa berhenti di Stasiun Wates.

Harga tiket dari Stasiun Tugu ke Stasiun Wates adalah Rp 10.000, sementara untuk Stasiun Tugu / Wates ke Stasiun YIA adalah Rp 20.000.