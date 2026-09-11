Pertunjukan The Legend of Roro Jonggrang Digelar Malam Ini di Candi Prambanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Candi Prambanan kembali menyuguhkan pertunjukan seni pertunjukan kontemporer melalui pergelaran The Legend of Roro Jonggrang yang dijadwalkan tampil malam ini, Jumat 11 September 2026.

Berlokasi di Trimurti Indoor Stage, pementasan seni tari kolosal ini akan dimulai tepat pada pukul 19.30 WIB.

Seni pertunjukan ini mengangkat legenda populer Jawa tentang kisah cinta Roro Jonggrang dan Bandung Bandowoso sebagai latar sejarah lahirnya Candi Prambanan.

Pertunjukan ini memadukan keanggunan gerakan tari klasik dengan energi seni tari modern.

Seluruh pertunjukan dikemas memukau melalui tata panggung yang dinamis, balutan cahaya dramatis, efek audiovisual, serta iringan musik yang menyatu erat dengan alur cerita.

Pihak pengelola tetap menerapkan protokol kunjungan teratur serta integrasi aplikasi PeduliLindungi guna memastikan kenyamanan para wisatawan selama menyaksikan acara.

Informasi Pertunjukan & Tiket

- Lokasi: Trimurti Indoor Stage, Kompleks Candi Prambanan (Jl. Raya Yogya–Solo Km 16, Sleman, Yogyakarta)

- Waktu: Jumat, 11 September 2026 | Pukul 19.30 WIB