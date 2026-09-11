Mayat Lansia Ditemukan Mengapung di Sungai Opak Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sesosok mayat ditemukan Sungai Opak, Dusun Candirejo, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman pada Jumat (11/9).

Mayat berjenis kelami laki-laki itu ditemukan sekitar pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan laporan pihak kepolisian, mayat yang ditemukan berinisial S (75) warga Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

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Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban disebut meninggalkan rumah dua hari sebelumnya.

"Korban dilaporkan meninggalkan rumah pada Rabu (9/9) sekitar pukul 10.00 WIB dan sejak saat itu belum diketahui keberadaannya," ucapnya.

Setelah dievakuasi dan diidentifikasi, tim inafis memastikan tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga," katanya.

Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di sekitar sungai untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. (mcr25/jpnn)