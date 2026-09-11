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Mayat Lansia Ditemukan Mengapung di Sungai Opak Sleman

Jumat, 11 September 2026 – 16:27 WIB
Mayat Lansia Ditemukan Mengapung di Sungai Opak Sleman - JPNN.com Jogja
Evakuasi mayat yang ditemukan di Sungai Opak, Kabupaten Sleman pada Jumat (11/9). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sesosok mayat ditemukan Sungai Opak, Dusun Candirejo, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman pada Jumat (11/9).

Mayat berjenis kelami laki-laki itu ditemukan sekitar pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan laporan pihak kepolisian, mayat yang ditemukan berinisial S (75) warga Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

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Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban disebut meninggalkan rumah dua hari sebelumnya.

"Korban dilaporkan meninggalkan rumah pada Rabu (9/9) sekitar pukul 10.00 WIB dan sejak saat itu belum diketahui keberadaannya," ucapnya.

Setelah dievakuasi dan diidentifikasi, tim inafis memastikan tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban.

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"Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga," katanya.

Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di sekitar sungai untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. (mcr25/jpnn)

Polisi mengidentifikasi mayat yang ditemukan mengapung di Sungai Opak, Kabupaten Sleman.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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