Selandia Baru dan DIY Jajaki Kerja Sama Sapi Unggul hingga Sister Province

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Selandia Baru membuka peluang kerja sama strategis di berbagai sektor, mulai dari pengembangan peternakan sapi unggul hingga pembentukan hubungan antarprovinsi.

Potensi kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Philip Taula dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (11/09).

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah peluang Selandia Baru untuk memasok semen sapi pejantan guna mendukung program inseminasi buatan di DIY.

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Langkah ini dinilai sebagai solusi ideal untuk menjawab tingginya kebutuhan daging dan susu di tengah keterbatasan lahan peternakan di Pulau Jawa.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPMPTSP) DIY Ghofar Ismail mengatakan bahwa mengimpor semen sapi pejantan jauh lebih efisien dibandingkan mendatangkan sapi hidup secara langsung dari Selandia Baru.

Rencana tersebut bisa memangkas biaya pengiriman, risiko perjalanan jarak jauh, serta kerumitan regulasi impor ternak hidup.

Melalui metode inseminasi buatan, perkawinan silang diproyeksikan melahirkan bibit sapi unggul dengan kualitas daging dan produksi susu yang lebih baik.

“Harapannya bisa mendapatakan sapi-sapi unggul,” kata dia.