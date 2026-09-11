Harga Beras dan Daging Ayam di Yogyakarta Melonjak Lampaui Batas Pemerintah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan meningkatkan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar rakyat.

Langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya kenaikan harga pada sejmlah komoditas pangan utama, terutama beras dan daging ayam, yang kini berada di atas harga ketentuan pemerintah.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti mengatakan perkembangan harga beras menjadi fokus utama perhatian dalam pemantauan harian.

"Dalam monitoring, perhatian lebih diberikan terhadap perkembangan harga beras karena harga beras di tingkat pasar rakyat mulai berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," ujar Sri Riswanti di Yogyakarta, Jumat (11/9).

Saat ini, HET beras medium telah ditetapkan sebesar Rp 12.500 per kilogram dan beras premium sebesar Rp 14.900 per kilogram.

Namun, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan beras medium dijual pada kisaran Rp 13.500 hingga Rp 14.000 per kilogram, sementara beras premium sudah menembus angka di atas Rp 15.000 per kilogram.

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Sri mengemukakan kondisi ini dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat pergeseran musim tanam yang berdampak langsung pada jadwal panen petani.

Guna meredam lonjakan tersebut, Pemkot Yogyakarta mengandalkan operasi pasar bersama Perum Bulog melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).