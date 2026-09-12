Jadwal SIM Keliling di DIY Hari Ini, Ada Pelayanan Malam Minggu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satlantas wilayah DI Yogyakarta membuka layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Sabtu 12 September 2026.

Layanan khusus perpanjangan SIM A dan SIM C ini diselenggarakan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus dokumen berkendara di akhir pekan, baik pada pagi maupun malam hari.

Berikut adalah perincian lokasi dan jam operasional pelayanan SIM di Sleman, Gunungkidul, dan Bantul khusus untuk hari ini:

1. Wilayah Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman (Pagi): Layanan SIM Baru dan Perpanjangan buka pukul 08.00 – 10.00 WIB.

SIM Keliling Malam (Lobby Sleman City Hall / SCH): Khusus perpanjangan SIM A & C, beroperasi pukul 19.00 – 21.00 WIB.

Catatan: MPP Kabupaten Sleman dan SIMMADE libur operasional hari ini.

2. Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul (Pagi): Layanan perpanjangan dan SIM Baru pukul 08.00 – 10.00 WIB.

SIM Keliling (Pagi): Berlokasi di Mako Polsek Ponjong, mulai pukul 09.00 WIB – selesai.

Saturday Night Service (Malam): Berlokasi di Taman Parkir Pasar Argosari Wonosari, mulai pukul 19.00 WIB – selesai.

3. Wilayah Kabupaten Bantul

Satpas Polres Bantul (Pagi): Layanan reguler tetap menyesuaikan jam operasional akhir pekan.

Catatan: Untuk layanan Bus SIM Keliling Bantul tidak dijadwalkan beroperasi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026.

Persyaratan Administrasi Perpanjangan SIM:

- Fotokopi E-KTP (3 lembar) dan SIM lama yang masih berlaku.