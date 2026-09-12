Trans Jogja Jalur 1A Beroperasi Normal Hari Ini, dari Prambanan hingga Malioboro
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi umum Trans Jogja untuk Jalur 1A beroperasi melayani masyarakat dan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu (12/9).
Rute vital ini menghubungkan kawasan timur Yogyakarta dari Terminal Prambanan menuju pusat kota di kawasan Malioboro hingga kembali ke Prambanan.
Bagi masyarakat maupun wisatawan yang berencana menghabiskan akhir pekan di Jogja, Jalur 1A menjadi salah satu pilihan transportasi umum utama karena melintasi berbagai titik strategis, mulai dari cagar budaya, pusat perbelanjaan, bandara, hingga kawasan wisata belanja Malioboro.
Berikut adalah daftar urutan pemberhentian bus Trans Jogja Jalur 1A untuk perjalanan hari ini:
Rute Berangkat (Prambanan – Malioboro):
Terminal Prambanan
TPB Edotel Kalasan 2
RS Bhayangkara
Portable Pasar Kalasan
Cupuwatu
Halte Jl. Solo KR 2
Halte TJ Bandara Adisucipto
Halte Hyundai
Halte Jl. Solo (Jayakarta)
Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan)
Halte Ambarukmo
Halte Gedung Wanita
Halte LPP
Halte Superindo Urip Sumoharjo
Halte RS Bethesda
Halte Sudirman Bumiputera
Halte Mangkubumi 1
Halte Mangkubumi 2
Eks Menara Kopi (Utara)
Halte Kridosono
Eks Menara Kopi (Selatan)
Halte Malioboro 1
Halte Malioboro 2 (Kepatihan)
Halte Malioboro 3
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Rute Kembali (Malioboro – Prambanan):
Taman Pintar
TPB Jl. Mayor Suryotomo 1
Halte Progo
Halte Jl. Mataram Hotel Akur
Portable Teras Malioboro 2
Eks Menara Kopi (Utara)
Halte Kridosono
Halte TJ YKPN
TPB Demangan
Halte TJ Solo (SMA De Britto)
Ambarukmo Plaza 2
Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan)
Halte Janti Utara
TPB Manna Kampus
Transmart Maguwo
Kantor Wilayah DJPb
Halte Jl. Solo Maguwo
Halte TJ Bandara Adisucipto
TPB Makam Sorogenen
TPB Jl. Solo KR 1
BPD Kalasan
TPB Jl. Solo Kalasan
TPB RS Bhayangkara
TPB Edotel Kalasan 1
Terminal Prambanan
Penumpang diimbau untuk menyiapakan kartu uang elektronik (e-money) atau aplikasi pembayaran nontunai sebelum melakukan perjalanan demi kelancaran operasional di setiap halte. (mar3/jpnn)
Berikut ini panduan menggunakan Trans Jogja bagi Anda yang ingin bepergian ke Malioboro atau Candi Prambanan.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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