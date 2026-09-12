Trans Jogja Jalur 1A Beroperasi Normal Hari Ini, dari Prambanan hingga Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi umum Trans Jogja untuk Jalur 1A beroperasi melayani masyarakat dan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu (12/9).

Rute vital ini menghubungkan kawasan timur Yogyakarta dari Terminal Prambanan menuju pusat kota di kawasan Malioboro hingga kembali ke Prambanan.

Bagi masyarakat maupun wisatawan yang berencana menghabiskan akhir pekan di Jogja, Jalur 1A menjadi salah satu pilihan transportasi umum utama karena melintasi berbagai titik strategis, mulai dari cagar budaya, pusat perbelanjaan, bandara, hingga kawasan wisata belanja Malioboro.

Baca Juga: Rute Trans Jogja dari Halte Ngabean ke Pusat Kuliner Belut

Berikut adalah daftar urutan pemberhentian bus Trans Jogja Jalur 1A untuk perjalanan hari ini:

Rute Berangkat (Prambanan – Malioboro):

Terminal Prambanan

TPB Edotel Kalasan 2

RS Bhayangkara

Portable Pasar Kalasan

Cupuwatu

Halte Jl. Solo KR 2

Halte TJ Bandara Adisucipto

Halte Hyundai

Halte Jl. Solo (Jayakarta)

Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan)

Halte Ambarukmo

Halte Gedung Wanita

Halte LPP

Halte Superindo Urip Sumoharjo

Halte RS Bethesda

Halte Sudirman Bumiputera

Halte Mangkubumi 1

Halte Mangkubumi 2

Eks Menara Kopi (Utara)

Halte Kridosono

Eks Menara Kopi (Selatan)

Halte Malioboro 1

Halte Malioboro 2 (Kepatihan)

Halte Malioboro 3

Rute Kembali (Malioboro – Prambanan):

Taman Pintar

TPB Jl. Mayor Suryotomo 1

Halte Progo

Halte Jl. Mataram Hotel Akur

Portable Teras Malioboro 2

Eks Menara Kopi (Utara)

Halte Kridosono

Halte TJ YKPN

TPB Demangan

Halte TJ Solo (SMA De Britto)

Ambarukmo Plaza 2

Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan)

Halte Janti Utara

TPB Manna Kampus

Transmart Maguwo

Kantor Wilayah DJPb

Halte Jl. Solo Maguwo

Halte TJ Bandara Adisucipto

TPB Makam Sorogenen

TPB Jl. Solo KR 1

BPD Kalasan

TPB Jl. Solo Kalasan

TPB RS Bhayangkara

TPB Edotel Kalasan 1

Terminal Prambanan

Penumpang diimbau untuk menyiapakan kartu uang elektronik (e-money) atau aplikasi pembayaran nontunai sebelum melakukan perjalanan demi kelancaran operasional di setiap halte. (mar3/jpnn)