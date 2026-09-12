Sendratari Ramayana Hadir Malam Ini Penuhi Panggung Open Air Candi Prambanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta malam ini, Sabtu (12/9), berkesempatan menyaksikan salah satu seni pertunjukan budaya paling legendaris di Indonesia.

Sendratari Ramayana (Ramayana Ballet) siap digelar mulai pukul 19.30 WIB di panggung terbuka atau open air outdoor stage kompleks Candi Prambanan.

Pertunjukan seni kolosal yang mengisahkan alur percintaan Rama dan Shinta ini memadukan langgam tari klasik bergaya campuran Yogyakarta dan Surakarta, lengkap dengan alunan musik gamelan Jawa secara live.

Berlatar belakang keindahan lanskap Candi Prambanan yang diakui sebagai Cagar Budaya Dunia UNESCO, seni pertunjukan yang telah ada sejak 1961 ini menjadi daya tarik utama wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sebagai agenda weekend show pada Sabtu malam, pihak pengelola memberlakukan tarif tiket akhir pekan dengan perincian sebagai berikut:

- VIP Outdoor: Rp 500.000 (fasilitas snack & beverage)

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- Special Outdoor: Rp 400.000 (fasilitas beverage)

- Class I Outdoor: Rp 250.000