JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Sendratari Ramayana Hadir Malam Ini Penuhi Panggung Open Air Candi Prambanan

Sendratari Ramayana Hadir Malam Ini Penuhi Panggung Open Air Candi Prambanan

Sabtu, 12 September 2026 – 10:18 WIB
Sendratari Ramayana Hadir Malam Ini Penuhi Panggung Open Air Candi Prambanan - JPNN.com Jogja
Pertunjukan Sendratari Ramayana. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta malam ini, Sabtu (12/9), berkesempatan menyaksikan salah satu seni pertunjukan budaya paling legendaris di Indonesia.

Sendratari Ramayana (Ramayana Ballet) siap digelar mulai pukul 19.30 WIB di panggung terbuka atau open air outdoor stage kompleks Candi Prambanan.

Pertunjukan seni kolosal yang mengisahkan alur percintaan Rama dan Shinta ini memadukan langgam tari klasik bergaya campuran Yogyakarta dan Surakarta, lengkap dengan alunan musik gamelan Jawa secara live.

Baca Juga:

Berlatar belakang keindahan lanskap Candi Prambanan yang diakui sebagai Cagar Budaya Dunia UNESCO, seni pertunjukan yang telah ada sejak 1961 ini menjadi daya tarik utama wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sebagai agenda weekend show pada Sabtu malam, pihak pengelola memberlakukan tarif tiket akhir pekan dengan perincian sebagai berikut:

- VIP Outdoor: Rp 500.000 (fasilitas snack & beverage)

Baca Juga:

- Special Outdoor: Rp 400.000 (fasilitas beverage)

- Class I Outdoor: Rp 250.000

Pertunjukan Ramayana Ballet akan tersaji di Candi Prambanan pada hari ini, Sabtu 12 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sendratari ramayana prambanan sendratari ramayana festival Sendratari ramayana ballet candi Prambanan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU