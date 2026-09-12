Cari Alternatif, Lur, Ruas Jalan Ini Akan Ditutup Sementara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyusul gelaran ajang tahunan SiBakul Jogja Sport & Fest 2026, sejumlah ruas jalan utama di Kota Yogyakarta akan ditutup sementara pada Minggu, 13 September 2026. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi perjalanan serta memanfaatkan rute alternatif.

Penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan mulai pukul 00.00 hingga 10.00 WIB guna mendukung kelancaran seluruh aktivitas lomba lari dan festival.

Event berbasis olahraga dan ekonomi kreatif yang dipusatkan di Stadion Mandala Krida pada 12–13 September 2026 ini menghadirkan berbagai agenda utama.

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Acara utama adalah lomba lari tiga kategori, yaitu 5K, 10K, serta kategori terbaru pada edisi 2026, Half Marathon (21K).

Ada pula festival UMKM berupa pameran produk unggulan khas Yogyakarta sebagai ajang promosi dan transaksi langsung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Daftar Ruas Jalan yang Ditutup sementara:

Petugas gabungan akan memberlakukan penutupan dan rekayasa di beberapa koridor jalan berikut:

Kawasan Malioboro & Pusat Kota

Jl. P. Mangkubumi

Jl. Kleringan

Jl. Juminahan

Jl. Bausasran

Jl. Purwanggan

Jl. Panembahan Senopati

Jl. Brigjen Katamso

Kawasan Sekitar Stadion Mandala Krida & Semaki

Jl. Gayam

Jl. Andong

Jl. Gondosuli

Jl. Cendana 1

Jl. Sukonandi

Jl. Harjono