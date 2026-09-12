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Berlogo Daun Kelor, Muhammadiyah Bakal Gelar Tanwir di Kota Palu

Sabtu, 12 September 2026 – 19:24 WIB
Berlogo Daun Kelor, Muhammadiyah Bakal Gelar Tanwir di Kota Palu - JPNN.com Jogja
Logo tanwir dan milad ke-114 Muhammadiyah. Foto: Muhammadiyah.or.id

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi meluncurkan logo peringatan Tanwir dan Milad ke-114 yang akan digelar di Kota Palu pada November 2026.

Mengusung tema besar "Bersama Satukan Bangsa", agenda nasional ini dirancang sebagai momentum memperkuat persatuan nasional di tengah dinamika sosial dan politik.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan keberagaman Indonesia berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika merupakan modal utama bangsa.

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Menghadapi potensi perbedaan pendapat yang tajam, persatuan harus tetap dijaga melalui ruang dialog dan moderasi.

Logo Tanwir dan Milad ke-114 memadukan corak postmodern dengan visual daun kelor sebagai simbol utama.

"Estetika dalam sebuah simbol tidak dapat dipisahkan dari nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Logo ini juga dipandang sebagai medium untuk memahami gagasan yang lebih luas," kata kata Haedar Nashir, Sabtu (12/9).

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Haedar menjelaskan logo ini membawa pesan mendalam terkait karakter gerakan Muhammadiyah.

"Daun kelor sebagai miracle tree atau pohon ajaib yang bermakna kesederhanaan dan ketangguhan sesuai dengan gerakan Muhammadiyah," ujarnya.

Muhammadiyah bakal menggelar peringatan milad ke-144 dan sidang tanwir di Kota Palu. Kegiatan penting tahun ini menggunakan logo daun kelor.
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TAGS   pp muhammadiyah Muhammadiyah milad muhammdiyah milad ke-114 muhammadiyah Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

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