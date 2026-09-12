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FKY 2026 Resmi Bergulir, Catat Agenda Hari Pertama

Sabtu, 12 September 2026 – 20:00 WIB
FKY 2026 Resmi Bergulir, Catat Agenda Hari Pertama - JPNN.com Jogja
Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026. Foto: fky.id

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 resmi bergulir pada Minggu, 13 September 2026. Mengusung tajuk "AKSARA", FKY edisi tahun ini menjadikan tema bahasa sebagai pintu utama untuk membaca ulang identitas, sejarah, serta pergeseran sosial masyarakat Yogyakarta.

Berlokasi di Lapangan Beran, Sleman (Eks Pabrik Gula Beran), perhelatan ini berlangsung hingga 19 September 2026 dan terbuka untuk umum secara GRATIS.

Rangkaian pembukaan diawali dengan tradisi TasakuRUN, di mana ubarampe diserahkan dari FJ Kunting kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY, dilanjutkan dengan doa bersama, pemancangan bambu pertama, hingga pemotongan tumpeng.

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Masyarakat bisa menyaksikan beragam kegiatan FKY yang akan berlangsung selama tujuh hari sejak pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB:

  • 10:00 - 22:00: Permainan Tradisional (Kolaborasi bersama Peken Klangenan Kotagede) — Area Ayo Dolanan
  • 10:00 - 22:00: Si Yokca - Perpustakaan Keliling (Oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) — Area Ayo Maca
  • 10:00 - 22:00: Open Studio Tactic Plastic, Sedekah Sampah Surya Mulya, DLH Sleman, Paste Lab — Area Pasar Pangkon
  • 10:00 - 22:00: "Temukan, Bagikan, Tambahkan ke Peta Hijau" (Oleh Peta Hijau Yogyakarta) — Area Pasar Pangkon
  • 10:00 - 22:00: Pasar Pangkon — Area Pasar Pangkon
  • 10:00 - 22:00: Pasar Saptawara (UMKM Paguyuban setempat) — Luar Area Lapangan
  • Sak Penake Dhewe: Pasar Wigyan — Keliling Area FKY
  • 17:45 - 18:45: Pemutaran Film (Oleh Festival Film Pelajar Jogjakarta / FFPJ) — Area Pojok Sorot
  • 10:00 - 15:00 (Khusus Hari 2 & 3): Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan

Selain program harian yang dapat diakses sepanjang hari dari pukul 10.00–22.00 WIB, seperti Pasar Pangkon, Permainan Tradisional, dan Perpustakaan Keliling Si Yokca, berikut adalah susunan acara khusus di panggung utama dan sudut pertunjukan pada hari pertama:

  • 10:00 – 22:00 WIB: Program Harian Hakekat Budaya & Pasar Budaya (Area Festival)
  • 15:30 – 16:30 WIB: Seremoni Pembukaan AKSARA | FKY 2026 (Panggung Taling)
  • 16:30 – 17:30 WIB: Pertunjukan Palang Pintu DKI Jakarta (Panggung Taling)
  • 17:45 – 18:45 WIB: Pemutaran Film oleh Festival Film Pelajar Jogjakarta (FFPJ) (Pojok Sorot)
  • 19:15 – 20:00 WIB: Penampilan Musik: Smarai (Panggung Taling)
  • 20:15 – 21:00 WIB: Penampilan Musik: Yogyakarta Royal Choir (Panggung Taling)
  • 21:15 – 22:15 WIB: Penampilan Kolaborasi Kunto Aji ft. Orkes Keroncong Aksara (Panggung Taling)

Masyarakat diundang untuk hadir dan merayakan ruang kebudayaan bersama seluruh seniman dan warga yang terlibat sepanjang pekan ini. (mar3/jpnn)

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Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 mengusung tema Aksara. Saksikan beragam acara menarik pada hari pertama, Minggu 13 September 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

Sumber @infofky
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TAGS   fky 2026 agenda fky 2026 fky festival Kebudayaan Yogyakarta agenda fky hari ini

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