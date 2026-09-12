Solidaritas untuk 5 Jurnalis yang Hilang, PFI Jogja Gelar Doa Bersama

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Doa untuk lima jurnalis yang hilang di Selat Sunda mengalir dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Yogyakarta.

Mereka menggelar doa bersama di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta pada Jumat (11/9).

Ketua PFI Yogyakarta Andreas Fitri Atmoko berharap ada kabar baik dari proses pencarian.

"Kami berkumpul hari ini untuk melangitkan doa bersama, memohon agar lima rekan kami segera ditemukan," kata Andreas.

Menurutnya, solidaritas sesama jurnalis menjadi penting mengingat kerja-kerja jurnalistik memiliki risiko yang tidak bisa diprediksi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada keluarga, rekan-rekan jurnalis dan komunitas pers yang terus menunggu serta mendoakan mereka," ujarnya.

Baca Juga: Lansia Hilang di Hutan Saat Mencari Rumput

Selain berdoa, PFI Yogyakarta juga mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian hingga saat ini.

Rombongan jurnalis berangkat menggunakan speedboat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin (7/9) siang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.