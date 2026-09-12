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Solidaritas untuk 5 Jurnalis yang Hilang, PFI Jogja Gelar Doa Bersama

Sabtu, 12 September 2026 – 21:15 WIB
Solidaritas untuk 5 Jurnalis yang Hilang, PFI Jogja Gelar Doa Bersama - JPNN.com Jogja
PFI Yogyakarta gelar doa bersama pada Jumat (11/9). Foto: PFI Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Doa untuk lima jurnalis yang hilang di Selat Sunda mengalir dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Yogyakarta.

Mereka menggelar doa bersama di Namburan Lor, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta pada Jumat (11/9).

Ketua PFI Yogyakarta Andreas Fitri Atmoko berharap ada kabar baik dari proses pencarian.

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"Kami berkumpul hari ini untuk melangitkan doa bersama, memohon agar lima rekan kami segera ditemukan," kata Andreas.

Menurutnya, solidaritas sesama jurnalis menjadi penting mengingat kerja-kerja jurnalistik memiliki risiko yang tidak bisa diprediksi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada keluarga, rekan-rekan jurnalis dan komunitas pers yang terus menunggu serta mendoakan mereka," ujarnya.

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Selain berdoa, PFI Yogyakarta juga mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian hingga saat ini.

Rombongan jurnalis berangkat menggunakan speedboat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin (7/9) siang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Pewarta Foto Indonesia (PFI) Yogyakarta gelar doa bersama untuk 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
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TAGS   PFI Yogyakarta jurnalis pewarta foto Indonesia selat sunda gunung anak krakatau jurnalis hilang

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