Jadwal KRL Jogja Solo Pulang Pergi Hari Ini, Minggu 13 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Solo, Yogyakarta, Klaten dan sekitarnya yang berencana bepergian pada akhir pekan, layanan Commuter Line (KRL) Jogja-Solo kembali beroperasi normal pada hari ini, Minggu (13/9).

Layanan moda transportasi umum berbasis rel ini siap melayani pengguna dari Solo menuju Stasiun Tugu Yogyakarta dan sebaliknya dengan 15 perjalanan sepanjang hari.

Mengingat potensi peningkatan volume penumpang pada libur akhir pekan, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mempersiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang cukup.

1. Stasiun Yogyakarta (Tugu)

05:05 | 06:00 | 07:05 | 07:54 | 08:49 | 10:56 | 12:07 | 13:57 | 15:01 | 16:10 | 17:35 | 18:08 | 20:15 | 21:20 | 22:35 WIB

2. Stasiun Lempuyangan

05:10 | 06:06 | 07:10 | 07:59 | 08:54 | 11:01 | 12:12 | 14:02 | 15:06 | 16:15 | 17:40 | 18:31 | 20:20 | 21:25 | 22:40 WIB

3. Stasiun Maguwo

05:17 | 06:13 | 07:17 | 08:06 | 09:01 | 11:08 | 12:19 | 14:10 | 15:13 | 16:22 | 17:47 | 18:20 | 20:27 | 21:32 | 22:47 WIB

4. Stasiun Brambanan

05:26 | 06:21 | 07:25 | 08:14 | 09:09 | 11:16 | 12:27 | 14:19 | 15:22 | 16:30 | 17:55 | 18:28 | 20:36 | 21:40 | 22:56 WIB

5. Stasiun Srowot

05:33 | 06:28 | 07:32 | 08:21 | 09:16 | 11:23 | 12:34 | 14:26 | 15:29 | 16:37 | 18:01 | 18:35 | 20:43 | 21:47 | 23:03 WIB