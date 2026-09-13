Jadwal KRL Jogja Solo Pulang Pergi Hari Ini, Minggu 13 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Solo, Yogyakarta, Klaten dan sekitarnya yang berencana bepergian pada akhir pekan, layanan Commuter Line (KRL) Jogja-Solo kembali beroperasi normal pada hari ini, Minggu (13/9).
Layanan moda transportasi umum berbasis rel ini siap melayani pengguna dari Solo menuju Stasiun Tugu Yogyakarta dan sebaliknya dengan 15 perjalanan sepanjang hari.
Mengingat potensi peningkatan volume penumpang pada libur akhir pekan, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mempersiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang cukup.
1. Stasiun Yogyakarta (Tugu)
05:05 | 06:00 | 07:05 | 07:54 | 08:49 | 10:56 | 12:07 | 13:57 | 15:01 | 16:10 | 17:35 | 18:08 | 20:15 | 21:20 | 22:35 WIB
2. Stasiun Lempuyangan
05:10 | 06:06 | 07:10 | 07:59 | 08:54 | 11:01 | 12:12 | 14:02 | 15:06 | 16:15 | 17:40 | 18:31 | 20:20 | 21:25 | 22:40 WIB
3. Stasiun Maguwo
05:17 | 06:13 | 07:17 | 08:06 | 09:01 | 11:08 | 12:19 | 14:10 | 15:13 | 16:22 | 17:47 | 18:20 | 20:27 | 21:32 | 22:47 WIB
4. Stasiun Brambanan
05:26 | 06:21 | 07:25 | 08:14 | 09:09 | 11:16 | 12:27 | 14:19 | 15:22 | 16:30 | 17:55 | 18:28 | 20:36 | 21:40 | 22:56 WIB
5. Stasiun Srowot
05:33 | 06:28 | 07:32 | 08:21 | 09:16 | 11:23 | 12:34 | 14:26 | 15:29 | 16:37 | 18:01 | 18:35 | 20:43 | 21:47 | 23:03 WIB
Berikut jadwal keberangkatan KRL dari Yogyakarta menuju Solo dan sebaliknya pada hari ini, Minggu 13 September 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News