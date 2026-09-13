Ini 3 Rute Trans Jogja Menuju Kawasan Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akses menuju kawasan wisata utama Malioboro kini makin praktis dan terjangkau menggunakan layanan transportasi umum Trans Jogja.

Tiga rute utama, yaitu Jalur 1A, Jalur 2A, dan Jalur 6, menghubungkan titik-titik strategis dari wilayah timur, utara, hingga barat Yogyakarta langsung menuju pusat kota.

Jalur 1A: Koridor Timur (Prambanan – Malioboro)

Titik Keberangkatan: Terminal Prambanan

Rute Berangkat

Menelusuri sepanjang Jalan Solo, melewati Kalasan, Bandara Adisutjipto, Ambarukmo, Urip Sumoharjo, RS Bethesda, Jalan Sudirman, dan Mangkubumi hingga tiba di Halte Malioboro 1, Halte Malioboro 2 (Kepatihan), serta Halte Malioboro 3.

Rute Kepulangan

Dari Malioboro, bus berbelok ke Taman Pintar, Mayor Suryotomo, Progo, Jalan Mataram, Teras Malioboro 2, Demangan, Ambarukmo Plaza 2, kembali melewati Bandara Adisutjipto, dan berakhir di Terminal Prambanan.

Jalur 2A: Koridor Utara & Selatan (Condongcatur – Malioboro)

Titik Keberangkatan: Terminal Condongcatur

Rute Berangkat

Melintasi Ring Road Utara Manggung, Monjali, Terminal Jombor, Jalan A.M. Sangaji, Pasar Kranggan, Mangkubumi, hingga berhenti di titik-titik utama kawasan Malioboro.

Rute Lanjutan

Setelah melewati Halte Malioboro 1, 2, 3, dan Taman Pintar, armada melanjutkan perjalanan mengitari wilayah selatan seperti Katamso, Pujokusuman, Gembira Loka, kawasan kampus Colombo (UNY), hingga kembali ke Terminal Condongcatur.

Jalur 6: Koridor Barat (Gamping – Malioboro)

Titik Keberangkatan: Park and Ride Gamping

Rute Berangkat

Mengakomodasi penumpang dari arah barat dan area Bantul utara. Bus melintasi Pasar Gamping, kawasan kampus UMY, Alma Ata, Kasihan, Pasar Legi, Ngabean, dan Jalan KHA Dahlan sebelum memasuki jantung Malioboro.

Rute Kepulangan

Usai melayani Halte Malioboro 1, 2, dan 3, bus berputar kembali menuju Jalan KHA Dahlan, Halte Ngabean, Kasihan, Jalan Wates, dan berakhir kembali di Park and Ride Gamping.

Ketiga rute ini beroperasi setiap hari untuk memudahkan mobilisasi warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana pusat Kota Yogyakarta tanpa perlu pusing mencari tempat parkir. (mar3/jpnn)