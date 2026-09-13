Objek Wisata di Jogja yang Bisa Diakses dengan Bus Listrik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Armada berteknologi Electric Vehicle (EV) ini melayani koridor melingkar Terminal Jombor – Malioboro – Terminal Jombor yang beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 20.30 WIB.

Kehadiran armada listrik ini diharapkan menjadi solusi mobilitas bersih di sepanjang pusat ekonomi dan kawasan strategis pariwisata Jogja.

Rute Koridor Melingkar (Jombor – Malioboro – Jombor)

Perjalanan bus listrik ini melintasi jajaran titik penting dari batas utara kota hingga jantung wisata Malioboro:

Ke Arah Malioboro (Selatan):

Terminal Jombor → Indogrosir → Jogja City Mall (Timur) → Atakrib Jl. Magelang → TPB TVRI (Timur) → Karangwaru (Timur) → Hotel Utara (Timur) → Halte Pasar Kranggan → Halte Mangkubumi 1 → Halte Mangkubumi 2 → Halte Malioboro 1 → Halte Malioboro 2 (Kepatihan) → Halte Malioboro 3.

Kembali ke Terminal Jombor (Utara):

Portabel Bhayangkara → Portabel Pasar Pathuk Yogyakarta → Sosrowijayan → Stasiun Yogyakarta → Jlagran → Eks Perpusda → Halte SMP N 14 → Hotel Utara → Kricak → Karangwaru (Barat) → TVRI (Barat) → Daytrans Jl. Magelang → Jogja City Mall (Barat) → MMTC Yogya → Terminal Jombor.

Destinasi Wisata Strategis yang Terhubung

Dengan tarif datar yang terjangkau, wisatawan dapat mengeksplorasi berbagai pusat belanja, budaya, dan sejarah tanpa perlu repot membawa kendaraan pribadi:

- Pusat Belanja & Modern: Jogja City Mall (JCM), Indogrosir, dan pertokoan Jl. Magelang.