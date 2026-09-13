JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Objek Wisata di Jogja yang Bisa Diakses dengan Bus Listrik

Objek Wisata di Jogja yang Bisa Diakses dengan Bus Listrik

Minggu, 13 September 2026 – 09:54 WIB
Objek Wisata di Jogja yang Bisa Diakses dengan Bus Listrik - JPNN.com Jogja
Bus listrik Jogja. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Armada berteknologi Electric Vehicle (EV) ini melayani koridor melingkar Terminal Jombor – Malioboro – Terminal Jombor yang beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 20.30 WIB.

Kehadiran armada listrik ini diharapkan menjadi solusi mobilitas bersih di sepanjang pusat ekonomi dan kawasan strategis pariwisata Jogja.

Rute Koridor Melingkar (Jombor – Malioboro – Jombor)
Perjalanan bus listrik ini melintasi jajaran titik penting dari batas utara kota hingga jantung wisata Malioboro:

Baca Juga:

Ke Arah Malioboro (Selatan):
Terminal Jombor → Indogrosir → Jogja City Mall (Timur) → Atakrib Jl. Magelang → TPB TVRI (Timur) → Karangwaru (Timur) → Hotel Utara (Timur) → Halte Pasar Kranggan → Halte Mangkubumi 1 → Halte Mangkubumi 2 → Halte Malioboro 1 → Halte Malioboro 2 (Kepatihan) → Halte Malioboro 3.

Objek Wisata di Jogja yang Bisa Diakses dengan Bus ListrikRute bus listrik Yogyakarta. Foto: Dok. Trans Jogja

Kembali ke Terminal Jombor (Utara):
Portabel Bhayangkara → Portabel Pasar Pathuk Yogyakarta → Sosrowijayan → Stasiun Yogyakarta → Jlagran → Eks Perpusda → Halte SMP N 14 → Hotel Utara → Kricak → Karangwaru (Barat) → TVRI (Barat) → Daytrans Jl. Magelang → Jogja City Mall (Barat) → MMTC Yogya → Terminal Jombor.

Baca Juga:

Destinasi Wisata Strategis yang Terhubung
Dengan tarif datar yang terjangkau, wisatawan dapat mengeksplorasi berbagai pusat belanja, budaya, dan sejarah tanpa perlu repot membawa kendaraan pribadi:

- Pusat Belanja & Modern: Jogja City Mall (JCM), Indogrosir, dan pertokoan Jl. Magelang.

Berikut ini beberapa kawasan wisata yang bisa diakses dengan bus listrik pada hari ini, Minggu 13 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bus listrik bus listrik jogja rute bus listrik jogja bus listrik yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU