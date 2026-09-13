Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 13 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akhir pekan tiba. Bagi Anda pencinta film yang ingin menghabiskan liburan hari ini, Minggu 13 September 2026, sejumlah bioskop di Yogyakarta siap menyajikan deretan tayangan seru, mulai dari Agensi Rumah Tangga, Hope, hingga Insidious: Out of the Further.
Berikut adalah ringkasan jadwal pemutaran film di lima bioskop utama Jogja untuk hari ini:
1. Plaza Ambarukmo (Cinema XXI)
Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:15 | 14:30 | 16:45 | 19:00 | 21:15
Spider-Man: Brand New Day (R13+): 12:20 | 15:05 | 17:50 | 20:35
Insidious: Out of the Further (R13+): 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:40 | 20:50
Baby Udon (R13+): 12:00 | 16:25
Runner (R17+): 13:05 | 18:05
Hope (R13+): 15:05 | 20:05
Munafik: Melawan Iblis (R17+): 14:20 | 18:45 | 20:55
2. Empire XXI
Hope (R13+): 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00
Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:05 | 14:20 | 16:35 | 18:50 | 21:05
Operasi Pesta Copet (R13+): 12:15 | 14:30 | 16:45 | 19:00 | 21:15
Oasis: Don't Look Back in Anger (R13+): 13:30 | 15:55 | 18:20 | 20:45
Suanggi: Ilmu Kutukan (R21+): 13:10 | 15:00 | 16:50 | 18:40 | 20:30
3. Jogja City Mall (Cinema XXI)
Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:00 | 12:30 | 14:10 | 14:40 | 16:20 | 16:50 | 18:30 | 19:00 | 20:40 | 21:10
Hope (R13+): 12:00 | 14:55 | 17:50 | 20:45
Insidious: Out of the Further (R13+): 12:05 | 14:10 | 16:15 | 18:20 | 20:25
Operasi Pesta Copet (R13+): 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:40 | 20:50
Baby Udon (R13+): 12:15 | 16:40
Autopsy Dead Body Can Talk (R17+): 14:30 | 18:55
Runner (R17+): 21:05
4. Pakuwon Mall (CGV)
Baca Juga:
- Detective Conan: Fallen Angel of the Highway (13+):
Regular (Rp 57.000): 11:05 | 13:20 | 17:40 | 19:55
4DX (Rp 105.000): 12:15 | 14:30
Velvet (Rp 220.000): 15:00
ScreenX (Rp 67.000): 15:30
- Hope (13+):
SphereX (Rp 57.000): 11:30 | 17:00 | 20:05
Velvet (Rp 220.000): 12:00
ScreenX (Rp 67.000): 12:30 | 17:45 | 20:45
4DX (Rp 105.000): 16:45 | 19:50
- Agensi Rumah Tangga (13+):
Regular (Rp 57.000): 11:15 | 13:35 | 15:55 | 18:15 | 20:35
Velvet (Rp 220.000): 17:15
- Oasis: Don't Look Back in Anger (13+): Regular (Rp 57.000) 14:00 | 16:30 | 18:55
- Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island (13+): Regular (Rp 57.000) 11:50 | 15:35
- Insidious: Out of the Further (13+): 14:40 (SphereX) | 19:40 (Velvet) | 21:20 (Regular)
5. Transmart Maguwo (CGV) (Tiket Regular Rp 43.000)
Agensi Rumah Tangga (13+): 11:30 | 13:50 | 16:10 | 18:30 | 20:50
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway (13+): 11:50 | 14:55 | 17:10 | 19:25
Spider-Man: Brand New Day (13+): 12:05 | 14:45
Hope (13+): 11:40 | 17:35
Operasi Pesta Copet (13+): 15:55 | 20:05
Iyus Jenius (SU): 14:05 | 18:15
Insidious: Out of the Further (13+): 20:40
Jadwal pemutaran dan harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pihak pengelola bioskop. (mar3/jpnn)
Berikut adalah ringkasan jadwal pemutaran film di lima bioskop utama Jogja untuk hari ini, Minggu 13 September 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News