JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 4 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Jungwok Gunungkidul, 1 Meninggal Dunia

4 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Jungwok Gunungkidul, 1 Meninggal Dunia

Minggu, 13 September 2026 – 19:13 WIB
4 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Jungwok Gunungkidul, 1 Meninggal Dunia - JPNN.com Jogja
Korban terseret ombak di Pantai Jungwok, Kabupaten Gunungkidul dievakuasi ke puskesmas pada Minggu (13/9). Foto: Sarlinmas

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Empat wisatawan dilaporkan terseret ombak di Pantai Jungwok, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul pada Minggu (13/9).

Para korban merupakan wisatawan asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Akibat peristiwa itu, satu orang berinisial W (39) meninggal dunia dan tiga lainnya selamat.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan peristiwa tersebut bermula saat para korban berfoto di sekitar bebatuan.

"Awalnya air masih terlihat landai. Tiba-tiba datang ombak besar yang menerjang keempat orang tersebut," ujarnya.

Ombak besar itu menyapu hingga korban hingga terbawa arus.

Baca Juga:

"Sebelummya, korban masih sempat ingin menarik teman-temanmya, tetapi malah korban sendiri terseret ombak balik hingga ke tengah," katanya.

Korban diperkirakan meninggal dunia karena terlalu banyak meminum air. (mcr25/jpnn)

Wisatawan asal Kabupaten Sukoharjo terseret ombak di Pantai Jungwok, Kabupaten Gunungkidul. Tiga selamat, satu meninggal dunia.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   gunungkidul pantai terseret ombak pantai Jungwok wisatawan terseret ombak terseret ombak pantai jungwok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU