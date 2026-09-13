4 Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Jungwok Gunungkidul, 1 Meninggal Dunia
jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Empat wisatawan dilaporkan terseret ombak di Pantai Jungwok, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul pada Minggu (13/9).
Para korban merupakan wisatawan asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Akibat peristiwa itu, satu orang berinisial W (39) meninggal dunia dan tiga lainnya selamat.
Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan peristiwa tersebut bermula saat para korban berfoto di sekitar bebatuan.
"Awalnya air masih terlihat landai. Tiba-tiba datang ombak besar yang menerjang keempat orang tersebut," ujarnya.
Ombak besar itu menyapu hingga korban hingga terbawa arus.
Baca Juga:
"Sebelummya, korban masih sempat ingin menarik teman-temanmya, tetapi malah korban sendiri terseret ombak balik hingga ke tengah," katanya.
Korban diperkirakan meninggal dunia karena terlalu banyak meminum air. (mcr25/jpnn)
Wisatawan asal Kabupaten Sukoharjo terseret ombak di Pantai Jungwok, Kabupaten Gunungkidul. Tiga selamat, satu meninggal dunia.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News