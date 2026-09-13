JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Dikira Boneka Hanyut, Ternyata Bocah Tenggelam di Sungai Winongo

Dikira Boneka Hanyut, Ternyata Bocah Tenggelam di Sungai Winongo

Minggu, 13 September 2026 – 19:25 WIB
Dikira Boneka Hanyut, Ternyata Bocah Tenggelam di Sungai Winongo - JPNN.com Jogja
Lokasi bocah meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Winongo Kecil pada Minggu (13/9). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang bocah ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Winongo Kecil, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul pada Minggu (13/9).

Korban berinisial M (7) itu sebelumnya sedang bermain di sekitar sungai tersebut.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban ditemukan warga yang mengira melihat boneka terbawa arus.

Baca Juga:

"Setelah diamati secara seksama, saksi ternyata melihat seorang anak yang hanyut di sungai," katanya.

Kemudian, saksi bergegas meminta pertolongan. Selanjutnya korban dievakuasi dari sungai.

Korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa.

Baca Juga:

"Dari hasil pemeriksaan tim inafis, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam," katanya.

Iptu Rita mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak terutama saat bermain di sekitar sungai. (mcr25/jpnn)

Anak berusia 7 tahun ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Winongo Kecil. Saksi sempat mengira korban sebagai bonek yang mengambang.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bantul hanyut bocah sungai winongo kecil anak tenggelam di sungai winongo tenggelam di sungai winongo polres bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU