Dikira Boneka Hanyut, Ternyata Bocah Tenggelam di Sungai Winongo

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang bocah ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Winongo Kecil, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul pada Minggu (13/9).

Korban berinisial M (7) itu sebelumnya sedang bermain di sekitar sungai tersebut.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban ditemukan warga yang mengira melihat boneka terbawa arus.

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"Setelah diamati secara seksama, saksi ternyata melihat seorang anak yang hanyut di sungai," katanya.

Kemudian, saksi bergegas meminta pertolongan. Selanjutnya korban dievakuasi dari sungai.

Korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa.

"Dari hasil pemeriksaan tim inafis, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam," katanya.

Iptu Rita mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak terutama saat bermain di sekitar sungai. (mcr25/jpnn)