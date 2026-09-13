PMI Tegaskan Pentingnya Penghijauan Lingkungan, Cegah Bencana Sebelum Terjadi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya menjaga alam melalui tindakan nyata penghijauan lingkungan.

Langkah itu dinilai sebagai upaya strategis bersama untuk meminimalkan potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga kekeringan yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam pengarahannya saat Pelantikan Kepengurusan PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2026–2031 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Minggu (13/9), JK menyoroti bahwa rangkaian bencana lingkungan yang terjadi saat ini tidak lepas dari dampak kerusakan alam akibat ulah manusia di masa lalu.

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“Oleh karena itu, PMI bersama pemerintah sedang merencanakan penghijauan di lingkungan masing-masing," ujar Jusuf Kalla.

Mantan Wakil Presiden RI itu menekankan adanya pergeseran fokus PMI saat ini.

Jika sebelumnya organisasi kemanusiaan ini lebih banyak bergerak pada tahap tanggap darurat dan pascabencana, kini mitigasi melalui pencegahan menjadi prioritas utama.

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Menurutnya, mencegah bencana sejak dini jauh lebih efektif ketimbang merawat dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

"Prinsip kami bersama-sama lebih baik mencegah daripada membantu menyelesaikan. Sekarang ini PMI bukan hanya bergerak dalam menyelesaikan bencana, kami bergerak juga agar bagaimana tidak timbul bencana," tegasnya.