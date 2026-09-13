Ratusan Peternak Kambing Berebut Piala Raja di Kulon Progo, Ini Para Pemenangnya

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Ratusan kambing ras Kaligesing terbaik dari berbagai penjuru Indonesia unjuk gigi dalam ajang bergengsi Kontes Ternak Kambing Ras Kaligesing Tingkat Nasional Piala Raja #1 Sri Sultan Hamengku Buwono X Tahun 2026.

Acara yang berlangsung meriah ini digelar di Jogja Agro Park, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (13/9).

Sekitar 300 peternak dari berbagai area, mulai dari DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga pulau luar Jawa hadir membawa ternak unggulan mereka untuk memperebutkan gelar tertinggi.

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Kontes yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY ini dirancang bukan sekadar ajang unjuk kebolehan, melainkan sebagai wadah peningkatan mutu genetik dan produktivitas ternak nasional.

"Kontes ini tidak sekadar menjadi ajang mencari ternak terbaik, melainkan pendorong peningkatan mutu genetik, produktivitas, kualitas pembibitan, dan profesionalitas peternak. Juara kontes menjadi sumber bibit dan inspirasi bagi peternak lainnya," tegas Kepala DPKP DIY Aris Eko Nugroho.

Manfaat ekonomi dari ajang ini juga sangat dirasakan. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengungkapkan bahwa nilai ekonomi kambing unggulan yang bertanding bisa menembus ratusan juta rupiah.

Selain itu, membeludaknya pengunjung dan peserta membawa dampak instan bagi UMKM serta ekonomi masyarakat sekitar.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH Kementan Hary Suhada menegaskan pentingnya ajang ini untuk melestarikan rumpun Kambing Kaligesing yang telah ditetapkan resmi sejak 2010.