Kesan Sultan HB X Terhadap FKY 2026 di Sleman: Tertib dan Bersejarah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi penyelenggaraan Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 yang berlangsung di Lapangan Pemda Sleman (Eks Pabrik Gula Beran), Minggu (13/9).

Sultan HB X memuji kesiapan dan keteraturan panitia dalam mengemas festival kebudayaan tahunan tersebut.

"Kesan saya sangat baik, tertib, dan persiapannya matang sehingga semuanya berjalan lancar. Semoga sampai akhir acara tetap bagus dan partisipasi publiknya tinggi," ujar Sri Sultan seusai membuka acara secara resmi.

Selain mengapresiasi kerapian acara, Sri Sultan menyoroti pemilihan Lapangan Beran sebagai lokasi utama.

Lokasi bekas Pabrik Gula Beran yang bernilai sejarah tinggi tersebut dinilai tepat untuk mengenalkan kembali titik-titik cagar budaya penting di DIY yang telah berdiri sejak era kolonial.

FKY 2026 mengusung tema AKSARA, berlangsung sejak hari ini sampai Sabtu, 19 September 2026.

Baca Juga: FKY 2023 Ambil Tema Besar Soal Ketahanan Pangan

Masyarakat bisa menyaksikan beragam kegiatan FKY yang akan berlangsung selama tujuh hari sejak pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB, seperti:

10:00 - 22:00: Permainan Tradisional (Kolaborasi bersama Peken Klangenan Kotagede) — Area Ayo Dolanan

10:00 - 22:00: Si Yokca - Perpustakaan Keliling (Oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) — Area Ayo Maca

10:00 - 22:00: Open Studio Tactic Plastic, Sedekah Sampah Surya Mulya, DLH Sleman, Paste Lab — Area Pasar Pangkon

10:00 - 22:00: "Temukan, Bagikan, Tambahkan ke Peta Hijau" (Oleh Peta Hijau Yogyakarta) — Area Pasar Pangkon

10:00 - 22:00: Pasar Pangkon — Area Pasar Pangkon

10:00 - 22:00: Pasar Saptawara (UMKM Paguyuban setempat) — Luar Area Lapangan

Sak Penake Dhewe: Pasar Wigyan — Keliling Area FKY

17:45 - 18:45: Pemutaran Film (Oleh Festival Film Pelajar Jogjakarta / FFPJ) — Area Pojok Sorot

10:00 - 15:00 (Khusus Hari 2 & 3): Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada wilayahnya sebagai tuan rumah FKY 2026.