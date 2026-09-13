Mengenal Karakteristik Erupsi Gunung Api Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Enam gunung api di Indonesia erupsi nyaris dalam waktu yang bersamaan. Keenam gunung tersebut, yaitu Gunung Anak Krakatau di Lampung, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Sinabung di Sumatera Utara serta Gunung Lewotobi Laki-laki dan Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur.

Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah juga masih menunjukkan aktivitas erupsi efusif sehingga status siaga tetap dipertahankan.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Indranova Suhendro mengatakan erupsi gunung api secara umum terbagi dalam tiga tipe utama.

Pertama, erupsi magmatik di mana pergerakan magma mendesak dan meretakkan batuan menuju permukaan.

Erupsi ini ditandai dengan gempa vulkanis yang titik hiposentrumnya makin mendangkal mendekati waktu letusan.

Kedua, erupsi freatomagmatik yang terjadi akibat kontak langsung antara magma yang naik dengan akumulasi air di dalam tubuh gunung api.

Baca Juga: Gunung Merapi Meluncurkan 7 Kali Guguran Lava

Ketiga, erupsi freatik dengan karakteristik magma yang tidak naik ke permukaan, tetapi mengalirkan panas secara konduktif hingga air tanah mendidih, membangun tekanan tinggi, dan memicu ledakan tiba-tiba.

Menurut Indranova, erupsi Gunung Sinabung belakangan ini diduga kuat berjenis freatik. Karakter utama tipe ini adalah sifatnya yang mendadak tanpa didahului gelombang kegempaan signifikan.