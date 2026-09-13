Agenda FKY 2026 Hari Ke-2, Senin 14 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 resmi bergulir pada hari ini, Minggu 13 September 2026.
Mengusung tajuk "AKSARA", FKY edisi tahun ini menjadikan tema bahasa sebagai pintu utama untuk membaca ulang identitas, sejarah, serta pergeseran sosial masyarakat Yogyakarta.
Berlokasi di Lapangan Beran, Sleman (Eks Pabrik Gula Beran), perhelatan ini berlangsung hingga 19 September 2026 dan terbuka untuk umum secara GRATIS.
Rangkaian pembukaan diawali dengan tradisi TasakuRUN, di mana ubarampe diserahkan dari FJ Kunting kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY, dilanjutkan dengan doa bersama, pemancangan bambu pertama, hingga pemotongan tumpeng.
Masyarakat bisa menyaksikan beragam kegiatan FKY yang akan berlangsung selama tujuh hari sejak pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB:
- 10:00 - 22:00: Permainan Tradisional (Kolaborasi bersama Peken Klangenan Kotagede) — Area Ayo Dolanan
- 10:00 - 22:00: Si Yokca - Perpustakaan Keliling (Oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) — Area Ayo Maca
- 10:00 - 22:00: Open Studio Tactic Plastic, Sedekah Sampah Surya Mulya, DLH Sleman, Paste Lab — Area Pasar Pangkon
- 10:00 - 22:00: "Temukan, Bagikan, Tambahkan ke Peta Hijau" (Oleh Peta Hijau Yogyakarta) — Area Pasar Pangkon
- 10:00 - 22:00: Pasar Pangkon — Area Pasar Pangkon
- 10:00 - 22:00: Pasar Saptawara (UMKM Paguyuban setempat) — Luar Area Lapangan
- Sak Penake Dhewe: Pasar Wigyan — Keliling Area FKY
- 17:45 - 18:45: Pemutaran Film (Oleh Festival Film Pelajar Jogjakarta / FFPJ) — Area Pojok Sorot
- 10:00 - 15:00 (Khusus Hari 2 & 3): Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan
Selain program harian yang dapat diakses sepanjang hari dari pukul 10.00–22.00 WIB, seperti Pasar Pangkon, Permainan Tradisional, dan Perpustakaan Keliling Si Yokca, berikut adalah susunan acara khusus di panggung utama dan sudut pertunjukan pada hari kedua, Senin 14 September 2026:
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- 10:00 - 15:00: Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan
- 14:00 - 15:00: Podol-Podol "Dongeng Dalam Konteks Komunikasi Natural" (Sanggar Seni Ranjana) — Panggung Tarung
- 15:00 - 15:15: Dadung Awuk (Paguyuban Budaya Sedya Rukun) — Panggung Taling
- 15:00 - 16:00: Podol-Podol "Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Seni" (BPJS Ketenagakerjaan) — Panggung Tarung
- 15:30 - 16:00: Kesenian Badui (Paguyuban Badui Siswo Laras Mudo) — Panggung Taling
- 16:00 - 16:45: Lokakarya PAGER Hearing Session Live Set (Medio Tones) — Ayo Sinau
- 16:30 - 17:00: Reog Jathilan Kudho Wiromo — Panggung Taling
- 16:45 - 17:30: Artist Talk: Anggara Sri Wisnu x Balai Budaya Minomartani — Panggung Tarung
- 17:45 - 18:45: Pemutaran Film FFPJ — Pojok Sorot
- 18:00 - 18:45: Drama Musikal Sisi Lain Rara Jonggrang (Sanggar Seni Ranjana) — Panggung Taling
- 19:00 - 19:45: Seniman Kolaborator Tahta Rimba (Nia Agustina x Siti Marfuah x Sanggar Mayang) — Panggung Taling
- 19:00 - 22:30: Orkes Keroncong White Monkey — Panggung Taling
- 20:00 - 20:45: Komunitas Kethoprak Sleman — Panggung Taling
- 21:00 - 22:15: Jathilan Komunitas PIPISI — Panggung Taling
Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 baru saja dibuka pada hari ini. Bagi Anda yang ingin datang pada hari kedua, Senin 14 September 2026, catat agendanya.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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