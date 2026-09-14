Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Senin 14 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), sejumlah Satpas dan layanan keliling di wilayah Sleman dan Gunungkidul tetap beroperasi hari ini, Senin (14/9/2026).

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan SIM baru, proses permohonan wajib dilakukan langsung di Kantor Satpas utama masing-masing wilayah.

Lokasi dan Jam Operasional Pelayanan (Senin, 14 September 2026)

1. Wilayah Sleman

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB (melayani SIM baru & perpanjangan).

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

2. Wilayah Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB (melayani SIM baru & perpanjangan).

3. Wilayah Bantul

Satpas Polres Bantul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB. (Catatan: Tidak ada jadwal bus SIM keliling untuk wilayah Bantul pada hari ini).

Syarat Perpanjangan SIM

Sebelum mendatangi lokasi pelayanan, pemohon diimbau untuk menyiapkan dokumen persyaratan berikut:

- Fotokopi E-KTP (3 lembar).

- SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopinya (3 lembar).