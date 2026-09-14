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Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Senin 14 September 2026

Senin, 14 September 2026 – 09:23 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Senin 14 September 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal SIM Keliling Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), sejumlah Satpas dan layanan keliling di wilayah Sleman dan Gunungkidul tetap beroperasi hari ini, Senin (14/9/2026).

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan SIM baru, proses permohonan wajib dilakukan langsung di Kantor Satpas utama masing-masing wilayah.

Lokasi dan Jam Operasional Pelayanan (Senin, 14 September 2026)
1. Wilayah Sleman
Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB (melayani SIM baru & perpanjangan).
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

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2. Wilayah Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB (melayani SIM baru & perpanjangan).

3. Wilayah Bantul
Satpas Polres Bantul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB. (Catatan: Tidak ada jadwal bus SIM keliling untuk wilayah Bantul pada hari ini).

Syarat Perpanjangan SIM
Sebelum mendatangi lokasi pelayanan, pemohon diimbau untuk menyiapkan dokumen persyaratan berikut:

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- Fotokopi E-KTP (3 lembar).

- SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopinya (3 lembar).

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan SIM keliling di Sleman, Bantul dan Gunungkidul pada hari ini, Senin 14 September 2026.
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