Panduan Rute Trans Jogja Hari Ini, dari Terminal Giwangan hingga Kawasan UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat umum, pekerja, serta mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang akan beraktivitas pada Senin (14/9), layanan Trans Jogja Jalur 4B siap beroperasi melayani rute melingkar dari Terminal Giwangan menuju area kampus UGM hingga Condong Catur.

Jalur 4B menjadi salah satu moda transportasi andalan karena melintasi sejumlah area pendidikan tinggi, seperti UAD, UTY Glagahsari, UIN Sunan Kalijaga, UNY, hingga area UGM dan RS Sardjito.

Berikut adalah daftar urutan pemberhentian halte/TPB Trans Jogja Jalur 4B:

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Pemberangkatan Awal: TPB Pasar Giwangan 1 → TPB Gudang SGM → Halte Muhammadiyah 3 → Halte TJ Universitas Ahmad Dahlan → TPB Jl. Pramuka

- Area Glagahsari & Kusumanegara: Pandeyan (Barat) → UTY Glagahsari (Barat) → Olive Glagahsari (Barat) → SGM Kusumanegara (Utara) → SMK N 5 (Selatan) → Timoho (Barat)

- Area UIN & Gejayan: APMD (Barat) → UIN Sunan Kalijaga (Timur) → Halte Gedung Wanita → RRI Gejayan → Plaza UNY → Santren → Prayan (Barat)

- Condong Catur & Kaliurang: SPBU Condongcatur (Barat) → Terminal Condong Catur → TPB RRU Manggung → Hokben Jakal (Timur) → TPB Mcd Jakal

- Kawasan UGM & Sardjito: Biologi UGM → Halte RS Sardjito (Timur) → FKG UGM (Utara) → Halte GIK UGM → MAN 1 Yogyakarta → Halte PDIN C Simanjuntak