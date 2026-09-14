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Jadwal KA Prameks ke Jogja-Kutoarjo Hari Ini, Senin 14 September 2026

Senin, 14 September 2026 – 09:52 WIB
Jadwal KA Prameks ke Jogja-Kutoarjo Hari Ini, Senin 14 September 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal keberangkatan KA Prameks hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali melayani mobilitas harian masyarakat lintas Yogyakarta–Kutoarjo melalui Kereta Api (KA) Lokal Prambanan Ekspres (Prameks) pada hari ini, Senin (14/9/2026).

Moda transportasi komuter ini terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat, pekerja, dan penglaju karena bebas kemacetan jalan raya serta memiliki tarif yang terjangkau, yaitu Rp 8.000 untuk sekali perjalanan.

Dalam operasional harian, KA Prameks berhenti di lima stasiun utama, yakni Stasiun Yogyakarta, Wates, Wojo, Jenar, dan Kutoarjo.

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Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan di rute ini, berikut perincian lengkap jadwal keberangkatan KA Prameks:
Relasi Yogyakarta → Kutoarjo
KA 501
Yogyakarta: 06:40 WIB
Wates: 07:07 WIB
Wojo: 07:20 WIB
Jenar: 07:29 WIB
Kutoarjo (Tiba): 07:42 WIB

KA 503
Yogyakarta: 11:50 WIB
Wates: 12:15 WIB
Wojo: 12:28 WIB
Jenar: 12:37 WIB
Kutoarjo (Tiba): 12:49 WIB

KA 505
Yogyakarta: 15:15 WIB
Wates: 15:42 WIB
Wojo: 15:55 WIB
Jenar: 16:04 WIB
Kutoarjo (Tiba): 16:16 WIB

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KA 509
Yogyakarta: 16:20 WIB
Wates: 16:45 WIB
Wojo: 16:58 WIB
Jenar: 17:07 WIB
Kutoarjo (Tiba): 17:20 WIB

KA 507
Yogyakarta: 18:05 WIB
Wates: 18:29 WIB
Wojo: 18:42 WIB
Jenar: 18:51 WIB
Kutoarjo (Tiba): 19:03 WIB
Relasi Kutoarjo → Yogyakarta

Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Kutoarjo, berikut perincian lengkap jadwal keberangkatan KA Prameks.
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