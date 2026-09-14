Jadwal KA Prameks ke Jogja-Kutoarjo Hari Ini, Senin 14 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali melayani mobilitas harian masyarakat lintas Yogyakarta–Kutoarjo melalui Kereta Api (KA) Lokal Prambanan Ekspres (Prameks) pada hari ini, Senin (14/9/2026).

Moda transportasi komuter ini terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat, pekerja, dan penglaju karena bebas kemacetan jalan raya serta memiliki tarif yang terjangkau, yaitu Rp 8.000 untuk sekali perjalanan.

Dalam operasional harian, KA Prameks berhenti di lima stasiun utama, yakni Stasiun Yogyakarta, Wates, Wojo, Jenar, dan Kutoarjo.

Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan di rute ini, berikut perincian lengkap jadwal keberangkatan KA Prameks:

Relasi Yogyakarta → Kutoarjo

KA 501

Yogyakarta: 06:40 WIB

Wates: 07:07 WIB

Wojo: 07:20 WIB

Jenar: 07:29 WIB

Kutoarjo (Tiba): 07:42 WIB

KA 503

Yogyakarta: 11:50 WIB

Wates: 12:15 WIB

Wojo: 12:28 WIB

Jenar: 12:37 WIB

Kutoarjo (Tiba): 12:49 WIB

KA 505

Yogyakarta: 15:15 WIB

Wates: 15:42 WIB

Wojo: 15:55 WIB

Jenar: 16:04 WIB

Kutoarjo (Tiba): 16:16 WIB

KA 509

Yogyakarta: 16:20 WIB

Wates: 16:45 WIB

Wojo: 16:58 WIB

Jenar: 17:07 WIB

Kutoarjo (Tiba): 17:20 WIB

KA 507

Yogyakarta: 18:05 WIB

Wates: 18:29 WIB

Wojo: 18:42 WIB

Jenar: 18:51 WIB

Kutoarjo (Tiba): 19:03 WIB

Relasi Kutoarjo → Yogyakarta