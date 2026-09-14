JJLS Kelok 23 Sudah Bisa Dilintasi, Uji Coba Sampai 20 Setember 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan ruas Jalan Baru Kretek–Girijati sepanjang 5 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul telah selesai. Mengawali pengoperasian secara permanen, pemerintah bakal menggelar uji coba lalu lintas mulai 14 hingga 20 September 2026.

Jalur ikonik yang populer disapa Kelok 23 itu diharapkan bisa membantu mobilitas masyarakat sekaligus mendongkrak ekonomi warga lokal.

Guna memastikan keamanan dan kelancaran arus kendaraan selama masa pemantauan, skema operasional terbatas akan diberlakukan.

Selama masa uji coba, waktu operasional setiap hari adalah pukul 06.00 – 18.00 WIB. Jenis kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda dua dan roda empat.

Warga Jogja yang ingin menjajal Kelok 23 wajib mematuhi rambu lalu lintas dan instruksi petugas di lapangan, menjaga batas kecepatan aman mengingat kondisi jalan berliku, serta tidak memarkir atau menghentikan kendaraan di sepanjang koridor jalan untuk mencegah kemacetan dan bahaya kecelakaan.

Jalur Kretek–Girijati merupakan bagian dari proyek strategis Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Pantai Selatan (Pansela) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain difungsikan untuk memecah kepadatan arus lalu lintas di kawasan utara, jalur ini dirancang sebagai koridor wisata yang menghubungkan deretan pantai selatan Bantul dan Gunungkidul.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Agus Budiraharja mengatakan pengendara juga akan dimanjakan dengan fasilitas tempat istirahat (rest area) bertema lanskap alam yang diposisikan di titik strategis.